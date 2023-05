Le maire de la Commune III de Bamako, « ne fait que tourner en rond », à propos des fonds ADAERS et cantines scolaires, d’une valeur de 100 millions F CFA. Quid des arriérés de 2021 et 2022 « toujours bloqués à la Perception de la Commune ». D’où des soupçons contre l’édile municipal…

Les présidents des Comités de Gestion Scolaire (CGS) bénéficiaires des fonds ADARRS et cantines scolaires de la commune III du district de Bamako ont animé un point de presse, le lundi 1er mai 2023 au groupe scolaire de Samè. L’objectif de la conférence était d’informer les hommes de médias sur le problème de non-paiement des fonds ADARS (Appui à l’amélioration des rendements scolaires) et cantines scolaires.

Le représentant du chef du quartier de Samè, Mamadou Dembélé, après avoir accueilli les présidents des CGS concernés, a formulé des vœux pour la résolution immédiate de ce problème qui, selon lui, est entrain de déscolariser certains élèves des écoles concernées.

Dans son allocution, le porte-parole des présidents des CGS, Moussa Diawara, a souligné que cela fait plus d’un an que les fonds ADARRS et de cantine scolaire sont bloqués par Madame le maire de la commune III, Mme Djiré Mariam Diallo. Il a expliqué que le 21 décembre 2022, ils ont adressé une demande d’audience à Mme le maire, pour connaitre les raisons du non-paiement de ces fonds. Le même jour, ils ont rencontré madame la perceptrice de la commune III pour s’enquérir de l’état des fonds et celle-ci a confirmé la disponibilité de ces fonds. Moussa Diawara a ajouté qu’ils ont été à l’Académie d’enseignement de Bamako rive gauche et au CAP du Centre Commercial pour le déblocage de leurs fonds, mais les lignes n’ont pas bougé.

Après deux lettres d’audience sans suite, adressée à Mme le maire, souligne-t-il, la commission des présidents des CGS s’est rendue, le 17 janvier 2023, chez le gouverneur du district de Bamako, qui l’a appelé au téléphone. « Suite à ce coup de fil, elle nous a rencontré le 18 janvier 2023 à la mairie de la commune III et a décidé de nous revenir sous peu. Un mois sans suite, la commission a rencontré encore le gouverneur et Mme Djiré nous a fait parvenir un avis de réunion, dont l’ordre du jour était d’échanger sur le fonctionnement du CGS. Lors de cette rencontre, elle a parlé d’un manque à gagner. Elle nous accuse d’être endettés de différentes sommes, ce qui n’était pas fondé et tous les CGS ont fourni les pièces justificatives des différents fonds (ADARSS, CANTINES) » a expliqué le porte-parole.

Ensuite, le président du CGS de Dravéla, membre du regroupement des CGS de Bamako, Abdoulaye Traoré, a indiqué qu’ils ont rencontré le DGA de la direction nationale de la cantine, qui les a dirigé vers la direction nationale des collectivités territoriales qui, à son tour les a renvoyés vers le gouverneur.

Aux dires des conférenciers, « madame Djiré ne fait que tourner en rond », dans le but de ne pas donner le mandat de payement pour leurs fonds, qui sont déjà à la perception. Ladite somme, selon eux, vaut plus de 100 millions F CFA. Et des arriérés de 2021 et 2022 sont toujours à la perception de la commune III, mais bloqués pour manque de mandat de madame Djiré Mariam Diallo.

Rappelons que le fonds des cantines scolaires est alloué aux collectivités territoriales par l’État, pour uniquement la gestion des cantines scolaires. Il doit être remis aux Comités de Gestion Scolaire (CGS) pour la restauration des élèves qui habitent loin des écoles concernées.

En commune III, il n’y a que 6 écoles qui bénéficient de ces fonds à savoir : Samè, Koulouninko, Sirakoro-Dounfing, Sokonafing, Koulouba et point G. La somme annuelle de ces 6 cantines vaut plus de 100 millions de nos francs. Ils demandent l’implication des autorités compétentes pour trouver une solution rapide et définitive à cette crise qui paralyse l’école dans la Commune 3 et qui fait que les élèves, qui habitent loin des écoles, ne sont plus réguliers et plus particulièrement les filles.

Abréhima GNISSAMA

