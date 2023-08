Installations des nouveaux chefs de juridictions et de parquets : Un nouveau défi relevé par le département de la justice !

Le ministère de la Justice, des Droits de l’Homme, sous la conduite éclairée de son chef Mamoudou Kassogué vient, une fois de plus, relever de nouveaux défis dans le cadre d’installations des nouveaux chefs de juridictions et de parquets des Cours d’appel de Bamako, Kayes et Mopti. Il s’agit du 1er président et du procureur général. Cela en application des dispositions de la loi portant organisation judiciaire.

Pour la Cour d’appel de Bamako, l’audience solennelle était placée sous la présidence du président de la Cour suprême, Fatogoma Théra en présence du premier responsable du département, Mamoudou Kassogué ainsi que la grande famille judiciaire. Premières du genre, les différentes cérémonies d’installation solennelle ont connu de franc succès. Et tous les ingrédients étaient réunis pour que ces rencontres puissent se dérouler dans de meilleures conditions. “Sincèrement, le renouveau de la justice malienne est en marche. On sent que les choses bougent depuis l’arrivée de Kassogué à la tête du département. Nous avons beaucoup apprécié cette belle initiative d’installations des nouveaux chefs de juridictions et de parquets, qui sont des moments de retrouvailles. Nous encourageons le département à pérenniser ce genre d’initiatives”, précise une source judiciaire.

Effectivement, le patron du département s’est fait entourer de professionnels. Un département, c’est d’abord le secrétaire général. Et Kassogué a eu la chance d’avoir un cadre réputé compétent, rigoureux, bosseur. Mais surtout très humble. Lui, c’est Boubacar Sidiki Diarrah, magistrat de son état. Détenteur d’un doctorat d’Etat en droit privé de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, il a occupé plusieurs postes de responsabilité avant d’être nommé secrétaire général lors du conseil des ministres du 16 mars 2022. Il fut directeur des affaires juridiques de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (Ohada) et de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), conseiller du ministre de la Justice. Ce n’est pas tout. Boubacar Sidiki Diarrah a également servi au Pôle économique et financier avec rang de contrôleur d’Etat chargé de la lutte contre la corruption et la délinquance financière et juge au Tribunal de première instance de Bamako. Il est membre du Syndicat autonome de la magistrature, du Conseil présidentiel pour l’investissement et de Commission nationale Ohada-Mali.

La réussite des cérémonies d’installations des chefs de juridictions et de parquets doit en partie à l’implication du secrétaire général du département. Du début à la fin, il était au four et au moulin pour que les choses puissent se passer comme il le faut.

Et heureusement que le nouveau directeur des finances et du matériel, Moussa Traoré était là pour mettre les moyens adéquats. Il a pleinement joué son rôle. Ce fut tout simplement un franc succès. Vivement un autre défi !

El Hadj A.B. HAIDARA

