Mali / question de droit, apprentissage des officiers de police judiciaires ( OPJ ), et procédure d’enquête, le code de procédure pénale explique .

La police judiciaire est à distinguer de la police administrative, qui a une mission de prévention des infractions et de maintien de l’ordre. La police judiciaire a une mission d’investigation. Pour enquêter sur des infractions, elle peut recourir à des gardes à vue, perquisitions, saisies. Son action est contrôlée par l’autorité judiciaire, notamment le procureur de la République.

Qui sont les officiers de police judiciaire ?

La police judiciaire désigne l’autorité chargée de constater les infractions, d’en rechercher les auteurs et de rassembler les preuves. Ses membres sont des fonctionnaires dotés de la qualité d’officier.

Quelle est la mission de la police judiciaire ?

La police judiciaire a une mission d’investigation et de répression des infractions. Dans l’exercice de leur mission d’enquête, les officiers de police judiciaire peuvent recourir à certains moyens de coercition : garde à vue, perquisition, saisie. Ils exercent ces prérogatives dans un cadre juridique particulièrement précis et sous le contrôle de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle. La police judiciaire reçoit également les plaintes déposées par les victimes d’infractions et les transmet le cas échéant au tribunal territorialement compétent.

Par qui est-elle contrôlée ?

Dans l’exercice de ses missions, la police judiciaire est contrôlée par le procureur de la République, pendant la phase d’enquête ; le juge d’instruction, pendant l’instruction. Ces magistrats sont notamment compétents pour autoriser, contrôler ou prescrire certaines mesures attentatoires aux libertés. Le recours et au procureur est nécessaire pour autoriser certains actes d’enquête particulièrement graves (comme certaines sonorisations ou les perquisitions de nuit).

« La formation en Police Judiciaire que nous venons d’assister portait sur un certain nombre de matières judiciaires qui sont en rapport avec la diligence des enquêtes dans nos différentes unités. Nous avons vu ensemble les voies et moyens adéquats d’une bonne procédure judiciaire et surtout des analyses de cas pratiques. Nous remercions nos autorités et nos compatriotes formateurs qui ont fait un réel partage d’expérience avec nous.»

Tels sont les propos d’un des participants policiers et des gendarmes qui suivent actuellement cette formation des Officiers de Police Judiciaires (OPJ), qui a commencé vers le début décembre 2024 jusqu’à nos jours à l’Ecole nationale de la gendarmerie.

La formation est animée par des formateurs maliens avec l’intervention de certains magistrats du Mali pour échanger avec les stagiaires des OPJ sur le partage d’information et de la collaboration entre le département de la Justice et les OPJ en termes d’enquête un stagiaire affirme que : « Au cours de ces formations, les OPJ stagiaires participants ont eu l’occasion de revoir les dispositions régissant l’exercice de la police judiciaire. Dans leur travail quotidien d’investigation, les enquêteurs sont confrontés à des difficultés multiples. Et ce genre de formation permet de revoir tous les actes relatifs à une enquête comme les constatations, la perquisition, l’interrogatoire, le rapport du procès-verbal ( P.V ) etc. » a ajouté un apprenant.

En somme, tous les policiers ne sont donc pas chargés d’une mission de police judiciaire, et la police judiciaire n’est pas uniquement composée de policiers. Certains gendarmes, mais encore les maires et leurs adjoints possèdent la qualité d’officier de police judiciaire.

Mohamed SOGODOGO

