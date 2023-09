Mairie de la Commune V : le budget semestriel exécuté à hauteur de 48,3%

Le maire de la Commune V, Amadou Ouattara, a organisé, ce samedi 2 septembre 2023, son traditionnel déjeuner de presse. La 11e édition a porté sur les réalisations de l’équipe communale du 1er janvier au 30 juin 2023. Pour cette édition, l’édile a reçu la presse, au plein air de l’hôtel Badala, toujours située dans la commune au bord du fleuve Niger.

« Nous sommes toujours dans la période de prolongation des mandats », a indiqué Amadou Ouattara. Et d’ajouter : « Même dans cette période, on ne peut se soustraire de l’exercice de redevabilité ». Ainsi, après la presse, la restitution des réalisations se poursuivra dans les différents centres secondaires d’état civil. C’est du lundi 4 septembre au lundi 11 septembre à 16h.

Sur un budget prévisionnel de 8,34 milliards FCFA, près de la moitié soit 4,03 milliards FCFA a été exécuté. Les dépenses représentent les salaires et indemnités du personnel titulaire et non titulaire de la mairie (275 millions), et des enseignants de la commune (2,5 milliards). Aussi, les dépenses comportent les subventions au profit de la santé communautaire, les factures d’eau et d’électricité.

Interrogé sur l’assainissement de la commune, le maire Amadou Ouattara estime que des efforts sont en cours au niveau de l’Etat. Des négociations sont entamées pour l’évacuation du dépotoir de l’hôtel Olympe. Sur les difficultés rencontrées, elles n’ont pas changé depuis le début du mandat à l’image du difficile recasement des 4000 déguerpis de Mountougoula. « On sait quand on va au tribunal avec une affaire, mais on ne sait pas quand on en ressort », a commenté le maire.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

Commentaires via Facebook :