Mohamed Kéïta (Chairman d’ABD Group) et Mossadeck Bally, PDG du du Groupe hôtelier «Azalaï» et non moins président du Conseil National du Patronat du Mali (CNPM) font partie des 100 personnalités qui transforment l’Afrique du sérieux magazine «Financial Afrik». Ils ont été distingués dans la catégorie CEO de l’année.

Le prestigieux magazine «Financial Afrik» vient de dévoiler la liste des 100 personnalités qui transforment l’Afrique dans son édition du 16 décembre 2024. Cette liste est l’œuvre d’un processus, selon le Directeur de publication Adama Wade, qui «part de la compilation réalisée tout le long de l’année par la rédaction de Financial Afrik et validée par le jury présidé par un jury indépendant présidé aussi par le banquier Ali Ben Ahmed». Avant de préciser que «la liste des 100 personnalités que nous présentons dans ce numéro est, à elle seule, un résumé de l’Afrique en 2024 et une projection vers 2025. Vous y découvrirez notre présentation des figures fortes qui transforment le continent. Ces 100 personnalités vivent et travaillent en Afrique, affrontant chaque jour des administrations qui se modernisent, mais pas encore assez».

Pour l’édition 2024, ces personnalités ont été distinguées dans différentes catégories à savoir les financiers de l’année, les CEO de l’année, les économistes de l’année ainsi que les meilleurs ministres africains des finances et les Deals de l’année. Sans oublier les meilleurs gouverneurs.

Et le Mali est à l’honneur par la présence de deux personnalités du monde des affaires. Il s’agit de Mohamed Kéïta, Chaiman d’ABD Group et Mossadeck Bally, Pdg du groupe «Azalaï» Hôtels et non moins Président du Conseil National du Patronat du Mali (Cnpm).

Selon le magazine Financial Afrik, Mohamed Kéïta joue aujourd’hui «un rôle clé dans le développement des infrastructures en Afrique. Et sous son leadership, ABD Group a levé 500 millions de dollars, soit 308 milliards FCFA pour financer des centres des données dans plusieurs pays africains, renforçant ainsi l’économie numérique». Avant de souligner que «son leadership illustre l’engagement du groupe à stimuler les investissements sur les marchés dynamiques du continent».

Faut-il le rappeler, ce projet, soutenu par un accord avec le gouvernement ivoirien, est une des retombées majeures du Sommet USA-Afrique tenu 13 au 15 décembre 2022, à Washington avec la participation de près de 50 dirigeants africains.

Aussi, faut-il le rappeler, lors du sommet G7 des puissances économiques mondiales, le Président Joe Biden a singulièrement cité en exemple dans son discours officiel l’un des projets de la Société ABD Group portant sur le développement, le financement, la réalisation et l’équipement des 62 hôpitaux et centres de santé en Côte d’Ivoire. Ce programme servira l’aiguille pour le G7 dans sa coopération avec l’Afrique.

Voilà ce qui justifie le choix de notre compatriote Mohamed Kéïta sur cette liste des 100 personnalités qui transforment l’Afrique avec d’autres hommes d’affaires comme Aliko Dangote, PDG Dangote Group, Idrissa Nassa, Pdg de Coris Bank International, Delpine Traoré, CEO de Sanlam Allianz ou encore Ralph Mupita, CEO MTN Group, Patrice Motsepe, Pdg d’African Rainbow Minerals et président de la CAF, Paul Fokam, Afriland First Bank…

