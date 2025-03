La 4ème édition de la Semaine de la Femme Digitale s’est tenue le jeudi 6 mars 2025 à Orange Digital Center, sous le thème « Femmes, innovations et résilience : Le numérique comme levier d’autonomisation ». Organisé par Orange Digiter Center, en partenariat avec le Ministère de la Communication de l’Économie Numérique, l’événement a enregistré la participation des experts dont Aïssata Bocoum du Conseil National de la Transition( CNT), Djénéba Diallo, Directrice de la Fondation Orange Mali et Abdoul Kader KY directeur national de l’Économie Numérique.

Cette 4ème édition de la Semaine de la Femme Digitale, qui précède la Journée Internationale des Droits de la Femme, a mis en lumière un enjeu majeur de la promotion de la femme à savoir son autonomisation à l’ère du numérique. Les panélistes ont souligné l’importante croissance des nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC) dans un monde compétitif , et en constante évolution numérique.

Selon le directeur national de l’Économie Numérique, les TIC représentent une grande opportunité pour l’autonomisation des femmes. Ces outils leur permettent de dépasser les obstacles, de s’affranchir des barrières sociétales et de s’autonomiser grâce à un accès plus facilité à l’information. La directrice de la fondation Orange Mali, Djénéba Diallo a appuyé ces propos, en insistant sur l’important rôle des TIC dans l’accès à la formation en ligne gratuite, leur impact sur l’évolution des normes sociales et surtout leur capacité à renforcer les compétences des femmes. « Les TIC sont pour les femmes ce qu’est la houe est pour le cultivateur », a-t-elle dit pour imager ses propos. Pour Mme Diallo, les TIC permettre de briser les clichés, contribuer aux changements de mentalité sur les tâches confiées aux femmes, et faire ainsi d’elles de véritables actrices de développement.

Cette tribune a également été l’occasion pour Abdoul Kader KY de rappeler certaines initiatives gouvernementales en faveur de la promotion du genre, telles que la loi 052, la création d’un ministère dédié à la famille, la femme et l’enfant ainsi que d’autres reformes engagées pour soutenir la promotion du genre, singulièrement celle des femmes. S’agissant des défis, les conférenciers ont déploré des obstacles à l’utilisation du numérique parmi lesquels ils ont cité l’accès limité au numérique en milieu rural et le faible taux de pénétration du numérique.

Cette édition a mis en évidence l’importance des TIC en tant que catalyseur de l’autonomisation des femmes, et a insisté sur la nécessité de l’inclusion des femmes dans le numérique.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

