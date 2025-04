Plusieurs centaines de personnes se sont mobilisées dans l’aprés-midi de ce mardi 08 avril 2025 devant l’ambassade d’Algérie à Bamako pour dénoncer le double jeu de ce pays voisin.

Les manifestants ont également protesté contre le soutien avéré d’Alger au terrorisme international à travers son agression à l’encontre du Mali.

Pendant plus d’une heure d’horloge, les manifestants, qui ont bravé la grande canicule, ont scandé des slogans hostiles à l’Algérie. Ils ont aussi exprimé leur fierté et soutien aux Forces armées maliennes ainsi que les autorités de la Confédération des États du Sahel (AES). Ainsi l’on pouvait lire sur des pancartes : « Algérie pays terroriste », « vives les Forces armées de l’AES » ou encore « l’Algérie ne peut rien face à l’AES ».

Cette manifestation plus ou moins spontanée, fait suite à la dégradation des relations entre Bamako et Alger après la revendication de la destruction d’un drone des FAMa par le ministère algérien de la Défense. Cet incident, qui s’est déroulé dans la nuit du 31 mars au 1er avril dernier à Tinzawatène dans la Région de Kidal, a provoqué une grande consternation des autorités maliennes et au-delà des frontières nationales. Ainsi, l’acte inamical et inadmissible a suscité une vague de condamnations des autorités et des forces vives des trois pays de l’espace confédéral.

A cette suite, conformément au traité de la Confédération, les trois pays de l’AES ont rappelé leurs ambassadeurs de l’Algérie pour consultation. Depuis lundi 07 avril, le Mali a fermé son espace aérien à tous vols civils ou militaires en partance ou à destination de l’Algérie. Cela, en réciprocité à l’interdiction du survol du territoire algérien prise par le régime d’Alger contre le Mali, le même jour.

Cette manifestation populaire témoigne d’une part du dégré de ras-le-bol généralisé de nos compatriotes contre l’ingérence algérienne dans les affaires intérieures du Mali, mais surtout de leur ferme attachement à la souveraineté nationale qui est le cheval de bataille des autorités de la Transition.

Aboubacar TRAORE

