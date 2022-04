Pour le match retour des barrages de la Coupe du monde, les Aigles ont tout donné à Tunis en vue d’une qualification historique à une Coupe du monde. Victime de l’arbitrage les portes de Qatar 2022 se referment pour les Aigles du Mali en attendant de voir la plainte émise à la Caf par la Fédération malienne de football pour le but refusé.

C’est connu du monde sportif malien. Le Mali ne participera pas à la prochaine Coupe du monde Qatar 2022. Après sa défaite 0 – 1 au Stade du 26 Mars, les Aigles ont brillamment mouillé le maillot au match retour à Tunis. Ouvrant même le score dès la 4ème minute, mais le but est refusé sur le champ par le referee sénégalais pour un supposé hors jeu. La télévision tunisienne n’est dès lors plus revenue sur l’action qui a occasionné le but. Alors que ce genre de situation impose qu’on montre aux téléspectateurs à plusieurs reprises l’action ayant occasionné le but. Voyant son équipe dominée de la tête aux épaules par les Aigles qui ne lâchent rien et déterminés à arracher la qualification en terre tunisienne, les supporters tunisiens s’y mettent avec l’utilisation répétée des lasers sur le portier malien Ibrahim Mounkoro ainsi que sur tout autre joueur s’apprêtant à tirer les coups francs. Comme si cela ne suffisait pas, à cinq minutes de temps additionnel, le portier tunisien se livre à de stimulation de jeu pour grignoter quelques secondes précieuses alors qu’il n’a eu aucun contact avec un joueur malien. C’est dans cette situation insupportable à la fois pour les joueurs maliens et pour les téléspectateurs que le coup de sifflet final de l’arbitre intervient. Les Aigles ne participeront pas à leur première qualification à une Coupe du monde.

Pour que le football africain puisse continuer à réaliser des bons résultats il va falloir que la Caf et même la Fifa sanctionnent ce genre d’arbitrage et que les joueurs qui se livrent à de simple stimulation pour grignoter quelques minutes devaient également être sanctionnés.

Si on veut vraiment d’un avenir meilleur pour le football africain en général, le football tout court, il faudrait que ces deux instances du football songent à ces sanctions.

Espérons que la plainte introduite au niveau de la Caf par la Fédération malienne de football pour le but refusé puisse produire son effet en faveur des Aigles.

Almihidi Touré

