Le campus de Orange Mali sise à l’ACI 2000 a servi de cadre le vendredi 7 janvier 2022 à la cérémonie de remise des chèques géants à la Fédération malienne de football (FEMAFOOT), à l’Association des journalistes sportifs du Mali (AJSM) et à l’Union nationale des Associations des supporteurs du Mali (UNASAM) par la direction générale d’Orange Mali, sponsor officiel des Aigles du Mali et du Sport en général dans notre pays. Le montant total du geste de Orange Mali s’élève à 122 millions de FCFA dont 100 millions comme prime de qualification des Aigles du Mali à la CAN, 12 millions pour l’AJSM et 10 millions pour l’Association des supporteurs du Mali. Le président de l’AJSM, Oumar Baba Traoré, le représentant de la FEMAFOOT, Issiaka Diakité et de Souleymane Diabaté de l’UNASAM ont reçu leur chèque géant des mains de Mme Doucouré Fatoumata Sangaré, cheffe division communication d’Orange Mali. C’était en présence du président de l’UNASAM, Cheicknè Demba..

Au nom des bénéficiaires, le président de l’Association des journalistes sportifs du Mali, Oumar Baba Traoré, a remercié le partenaire Orange Mali pour ce geste très important pour réussir une très bonne CAN pour les Aigles du Mali, en un mot pour le Mali. Donner en si peu de temps 122 millions, c’est vraiment appréciable à sa juste valeur, a déclaré Oumar Baba Traoré. Et de profiter de l’occasion pour remercier Orange Mali, non seulement pour les actes posés depuis toujours pour la promotion du football malien, mais aussi surtout pour cet acte qu’il qualifie d’historique. Et on est sûr qu’au soir du 6 février on reviendra avec la coupe Inchallah, a-t-il exprimé.

Mme Doucouré Fatoumata Sangaré, Cheffe division et communication d’Orange Mali, a fait savoir que sa société est le premier partenaire, le sponsor officiel des Aigles du Mali avec la Fédération malienne de football. Selon elle, l’ambition de sa société Orange Mali est de soutenir le sport malien à tous les niveaux, c’est donc naturellement qu’aujourd’hui elle offre à ses partenaires des premiers plans que sont la Femafoot, l’AJSM et UNASAM un appui pour leur permettre d’aller soutenir le Aigles du Mali à la phase finale de la CAN 2021. Selon elle, le montant total de ce don est de 122 millions de FCFA, repartie comme suite : 100 millions comme prime de qualification des Aigles à la CAN, 12 millions pour l’Association des journalistes sportifs du Mali et 10 millions pour l’Union nationale des Associations des supporteurs des Aigles du Mali. Notre ambition, déclare-t-elle, tout comme celle de tous les Maliens est de ramener au soir du 6 février la Coupe au Mali.

Bonne chance aux Aigles du Mali !

AMTouré

