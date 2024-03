A l’issue du tirage au sort des poules du tournoi de football des Jeux Olympiques Paris 2024, qui s’est déroulé, mercredi, dans la capitale française, le Mali hérite de la poule D. Un groupe a priori abordable pour les Aiglons.

On connaît désormais la composition des poules du tournoi de football des Jeux Olympiques Paris 2024. Qualifié à l’issue de la Coupe d’Afrique des Nations-CAN- Espoir, qui s’était déroulé au Maroc en 2023, le Mali hérite du Groupe D. Les Aiglons doivent affronter un représentant de la Confédération asiatique de football (non encore déterminé), le Paraguay, et l’Israël.

Une poule a priori favorable pour les Aiglons, eux qui avaient terminé 3e de la CAN des -23 ans au Maroc. Les coéquipiers de Boubacar Traoré doivent faire mieux que la bande à Mamadou Lamine Sissoko, qui avait été éliminée en quart de finale du tournoi de football des Jeux Olympiques d’Athènes 2004. Surtout que l’équipe pourrait être renforcée par des trois joueurs de plus de 23 ans.

Outre le Mali, les autres pays africains directement qualifiés pour le tournoi connaissent leurs adversaires. L’Egypte hérite de la poule C où elle affrontera l’Espagne, la République Dominicaine et un représentant de la Confédération asiatique de football. Le Maroc, lui, est logé dans la poule B en compagnie de l’Argentine, l’Ukraine et un représentant de la Confédération asiatique de football.

L’Afrique pourrait avoir un 4e représentant à condition que la Guinée Conakry remporte son match de barrage. Elle sera dans ce logé dans le Groupe A en compagnie de la France, pays hôte, États-Unis, et Nouvelle Zélande.

Les compétitions de Football des Jeux de Paris 2024 auront lieu du mercredi 24 juillet (soit deux jours avant la cérémonie d’ouverture) au samedi 10 août 2024 dans sept villes : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Paris (Parc des Princes) et Saint-Etienne.

En prélude à ce tournoi olympique, l’équipe dirigée par Aliou Badra Diallo dit Conti s’est envolée au Tokyo où elle va affronter ce vendredi en amical le Japon à partir de 10 heures GMT.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

