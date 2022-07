À 24 ans, la détentrice du record du monde remporte le premier titre majeur de sa carrière.

A l’issue d’un dernier tour haletant, Gidey (24 ans) a devancé les Kényanes Hellen Obiri et Margaret Chelimo Kipkemboi, la championne olympique néerlandaise Sifan Hassan (d’origine éthiopienne elle aussi) terminant 4e.

Une course haletante

Dominée sur la distance aux Jeux olympiques (3e) et aux derniers Mondiaux à Doha (2e), l’athlète du Tigré a enfin pu conquérir une médaille d’or internationale en 30 min 09 sec 94, à distance de son record (29 : 01.03). Malgré l’allure rapide imprimée par plusieurs concurrentes dès le départ des 25 tours de piste, six athlètes se sont disputé les médailles dans un dernier tour de feu, où Gidey a eu raison de l’expérimentée Obiri (32 ans), qui décroche une 4e médaille mondiale (or sur 5 000 m en 2017 et 2019, bronze sur 1 500 m en 2013).

« Le rêve est devenu réalité, cette victoire est encore plus importante pour moi qu’un record du monde », a déclaré Gidey à l’issue de la course. « Je pensais remporter cette médaille d’or depuis 2019, mais Hassan était toujours là. Je regardais aussi Obiri. Cette fois, je les regardais vraiment et je savais que je devais être très rapide dans les 300 derniers mètres. »

Alors qu’elle excelle habituellement dans les fins de course, Sifan Hassan, championne olympique et championne du monde en titre, a trouvé plus rapide qu’elle. L’ex-protégée de l’entraîneur banni à vie Alberto Salazar, qui s’entraîne en Oregon, a peu couru cette saison, se préservant, selon son coach, pour les Jeux de Paris en 2024. Hassan retrouvera Gidey sur le 5 000 m (séries mercredi, finale le samedi 23 juillet). Source: https://www.lepoint.fr/

