Préparation CHAN : Un nul et une défaite pour les Aigles locaux au Niger

Le stage de la sélection nationale locale a pris fin hier au Niger. Les Aigles y étaient depuis le 26 octobre dernier pour participer au Tournoi à trois dans le cadre de la préparation du Championnat d’Afrique des nations (CHAN), Cameroun 2021. Les joueurs de NouhoumDiané ont joué leur première rencontre jeudi dernier contre le Niger (1-1), au stade général SeyniKountché, les deux équipes se sont neutralisées (1-1). Le Mali a ouvert le score par l’intermédiaire de l’avant-centre Bassékou Diabaté, bien servi par Ibourahima Sidibé (35è min). Le Niger est revenu au score juste avant la pause. Le milieu de terrain Amadou Derenkoum a marqué après un penalty d’un partenaire repoussé par le gardien des Aigles locaux, Cheick A. C. Sy. Hier au même stade, le Mali a perdu contre le Maroc (0-1).

Les Aigles locaux vont poursuivre lla préparation et d’autres matches amicaux internationaux sont prévus en décembre. La 6è édition du CHAN, un équivalent de la CAN réservé aux joueurs locaux, se déroulera du 16 janvier au 7 février 2021 au Cameroun. Le Mali est logé dans la poule A, basée à Yaoundé, en compagnie du pays hôte, le Cameroun, du Zimbabwe et du Burkina Faso. Les Aigles locaux débuteront la compétition contre le Burkina Faso, le samedi 16 janvier, au stade Ahmadou Ahidjo, avant d’affronter le Cameroun, le mercredi 20 janvier, au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé et le Zimbabwe, le dimanche 24 janvier, à Douala.

La liste des Aigles locaux présents au Niger

Gardiens de but : Cheick Abdoul CadriSy (Onze Créateurs), Kalilou Traoré (Yeelen olympique). Défenseurs : IssakaSamaké (Stade malien), Souleymane Coulibaly (Stade malien), SiakaBagayoko (Djoliba), Moussa Ballo (Réal), Mohamed Camara (Réal), Mamadou Doumbia (Stade malien), Yacouba Doumbia (Stade malien). Milieu de terrain : BarouSanogo (Djoliba), Aly Déssé Sissoko (Stade malien), MakanSamabaly (Réal), Moussa Kyabou (USC Kita), SadioKanouté (Stade malien), Mamadou Traoré (Stade malien). Attaquants : Djibril Coulibaly (COB), Demba Diallo (Stade malien), Ibourahima Sidibé (Réal), Souleymane Coulibaly (Djoliba), Bassékou Diabaté (Yeelen olympique), El Hadj Salim bah (Djoliba). Sélectionneur : NouhoumDiané.

Ousmane CAMARA

