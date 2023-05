La frappe aérienne menée par Barkhane à Bounti, le 3 janvier 2021, a créé l’émoi au Mali et ailleurs. Tandis que les Autorités françaises assuraient avoir ciblé des jihadistes, des Associations maliennes affirment que la majorité des victimes sont des civils. Mais le Rapport de la MINUSMA a été accablant. Mais pour le moment ce crime reste impuni.

Deux versions contradictoires s’affrontaient depuis la frappe aérienne menée, le 3 janvier 2021, par Barkhane, près du village de Bounti, dans la Région de Douentza.

Alors que l’Armée française affirme avoir visé des jihadistes, l’Association Tabital Pulaaku assure que le bombardement a visé une cérémonie de mariage et que de nombreux civils ont été tués. Et le rapport d’enquête détaillé publie par la Minusma a battu en brèche la version française.

Un Rapport de la mission onusienne publié en mars 2021 a mis en mal cette version. Les conclusions du Rapport sont claires, et mettent à mal les affirmations de l’Armée française. Le 3 janvier 2021, l’armée française assure avoir visé un groupe «d’une quarantaine d’hommes armés dans une zone isolée» après un minutieux travail de renseignement. La division des droits de l’homme de la mission onusienne au Mali dément cette présentation des faits à laquelle Paris continue de s’accrocher. Une mission d’une quinzaine de personnes a enquêté de janvier à fin février 2021. Le 25 janvier, 2021 protégée par les Casques bleus, elle s’est rendue dans le village visé de Bounty, où opèrent de nombreux groupes armés. L’équipe comprenait deux membres de la police scientifique de l’ONU. Elle a procédé à des centaines d’entretiens individuels ou groupés. Une partie des interviews ont été menées par téléphone.

«La protection des témoins et les potentiels risques d’interférence ont été considérés et ont emmené l’équipe à relocaliser certains d’entre eux pour leur sécurité et d’autres réticents à témoigner librement. Chaque témoignage a fait l’objet de vérification», peut-on lire dans le rapport.

Une majorité de civils tués, selon l’ONU

L’ONU confirme les nombreux témoignages récoltés jusqu’ici. C’est bien un mariage qui a été la cible de l’armée française. Selon les enquêteurs onusiens, la célébration avait rassemblé ce jour-là une centaine d’habitants, 1 kilomètre à l’extérieur du village. Dans l’assistance, il y avait effectivement plusieurs membres de la Katiba Serma, un groupe armé affilié à Al-Qaida. L’ONU arrive à la conclusion que ces combattants étaient au nombre de cinq, un seul portant ostensiblement une arme. Mais les experts n’ont retrouvé aucune trace d’armements détruits ou des motos qui auraient été utilisées par le groupe armé, selon la version de l’armée française.

Toujours selon ce rapport, au moins 22 personnes ont été tuées par le bombardement français. Parmi elles figuraient trois membres présumés de la Katiba Serma. Toutes les victimes sont des hommes âgés de 23 à 71 ans. Cela s’explique par le fait que les femmes et les enfants sont traditionnellement séparés pendant de telles célébrations. Au moins huit autres civils ont été blessés.

La conclusion de la mission de l’ONU est cinglante vis-à-vis de l’armée française: «Le groupe touché par la frappe était très majoritairement composé de civils qui sont des personnes protégées contre les attaques au regard du droit international humanitaire. Cette frappe soulève des préoccupations importantes quant au respect des principes de la conduite des hostilités, notamment le principe de précaution dont l’obligation de faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les cibles sont bien des objectifs militaires». L’ONU ne va toutefois pas jusqu’à qualifier ce qui apparaît de plus en plus comme une bavure et pourrait relever d’un crime de guerre. La mission au Mali recommande pour cela des enquêtes plus approfondies, notamment pour déterminer si des précautions suffisantes avaient été prises avant de déclencher la frappe. Le cas échéant, la France devrait aussi indemniser les victimes, est-il suggéré dans le rapport onusien. Mais force est de constater que depuis la publication de ce rapport depuis 2021, la France continue de nier les faits, mettant en cause sa crédibilité au mépris du droit international.

Mémé Sanogo

