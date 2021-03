Clôture de la rentrée littéraire 2021 : Trois romans primés à un, deux et trois millions de FCFA

Les lampions se sont éteints sur la 13e édition de la rentrée littéraire du Mali, le samedi 20 mars 2021 au musée de la Femme Muso Kunda. Le prix de l’union européenne doté d’une enveloppe d’Un million de FCFA a été remporté par Chab Touré avec son roman ‘’ le livre d’Elias’’ ; le prix Massa Makan Diabaté d’une valeur de 2 millions de FCFA est revenu à Ibrahim Hasseye Coulibaly, avec son roman ‘’le poids du serment’’ ; c’est l’écrivain sénégalais Khalil Diallo avec son roman ‘’l’odyssée des oubliés’’, qui a remporté le prix Ahmed Baba d’une valeur de 3 millions de FCFA.

Pendant cinq jours, plusieurs activités ont été menées à Bamako, Sikasso, Djenné et Tombouctou dans le cadre de la 13ème édition de la rentrée littéraire avec une grande implication de tous pour faire de l’événement un succès retentissant, s’est réjoui le Directeur de la rentrée littéraire du Mali, Ibrahim Aya. Il a ajouté que cette vaste mobilisation prouve que la rentrée littéraire concerne toutes les couches de la population. Il a invité à un changement de comportements en faveur des livres et insérer la lecture dans le quotidien au Mali. Le Directeur de la rentrée littéraire a remercié tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de la 13ème édition qui a été organisée dans un contexte marqué par la pandémie de la covid-19. Il a annoncé que les cafés littéraires, les conférences Débats, les tables rondes, les débats, les spectacles et autres événement organisés durant la 13ème édition de la rentrée littéraire du Mali ont été fructueux et a convié les jeunes à écrire pour prendre la relève des éminents écrivains qui ont toujours valablement représenté le continent africain. Le représentant du ministre de la culture, de l’artisanat et du tourisme, Amane Demba Cissé, a informé que le bébé qu’était la rentrée littéraire du Mali est en train de grandir et de faire tâche d’huile dans le calendrier des agendas des rentrées littéraires dans le continent africain. Il a remercié les organisateurs et les a exhortés à persévérer dans ce chemin afin de faire du Mali une plaque tournante du livre. Le président du jury du prix de l’Union Européenne, Dr. Moussa Sow, a fait savoir que c’est une quinzaine d’œuvres qui étaient en compétition dans cette catégorie et que c’est le ‘’livre d’Elias’’ du malien Chab Touré qui a été choisi pour sa qualité et qui aura la somme d’un million de FCFA. Le prix Massa Makan Diabaté, d’une valeur de 2 millions de FCFA, est revenu a l’écrivain malien Ibrahim Hasseye Coulibaly, avec son roman ‘’le poids du serment’’ ; et c’est l’écrivain sénégalais Khalil Diallo, avec son roman ‘’l’odyssée des oubliés’’ qui a remporté le prix Ahmed Baba d’une valeur de 3 millions de FCFA.

Moussa Samba Diallo

Commentaires via Facebook :