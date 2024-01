Causes et conséquences de l’espérance de vie entre un Européen et un Africain d’Afrique

La définition de l’espérance de vie est complexe. Une première définition est le nombre d’années entre la naissance et la mort. C’est là une définition simpliste. Une deuxième définition complexe est le nombre d’années qu’ont vécu un échantillon de personnes du même âge de leur naissance à leur décès. C’est la première définition qui est la plus répandue particulièrement quant il s’agit de comparer l’espérance de vie d’un Européen et d’un Africain.

Les spécialistes de la santé humaine attribuent souvent les causes à deux phénomènes, à savoir la mauvaise alimentation et la pauvreté et la proximité. Prenons l’alimentation. De quoi l’Africain en général se nourrit de l’eau tout au moins pur, de céréales et de féculents pauvres en vitamines contrairement à l’Européen qui pratique une alimentation diversifiée vitaminée et fruitée. L’eau consommée est purifiée. A ceux-ci s’ajoutent un phénomène de proximité. Quand plusieurs Africains vivent entassés les uns sur les autres proximités aux épiphénomènes, les Européens vivent domestiquement isolés, ce qui réduit les contagions d’épiphénomènes. On attribue tout cet ensemble de phénomènes négatifs à un sous-développement et à la pauvreté, ce qui est vrai mais pas inévitablement.

Prenons l’espace, l’Afrique a plus d’espaces que l’Europe. Si l’on mettait notre espace en valeur au lieu de venir s’agglutiner les uns sur les autres souvent par parasitisme, le regroupement sur un petit espace serait moindre et la surface mise en valeur serait importante au lieu d’abandonner la moitié des campagnes aux mauvaises herbes et aux animaux. Les animaux vivent sur de petits espaces, ce qui réduit leur durée de vie par la contagion de maladie et le manque d’eau et d’alimentation viables.

En multipliant les êtres humains dans un mal développement, l’humain africain a une espérance de vie courte. L’une des politiques de développement de l’Afrique noire doit éviter le regroupement des humains qui réduit le bien-être social, et favorise le fainéantisme, la malnutrition, et multiplie les maladies. A part les lieux de travail (08 heures par jour) les Européens vivent en famille, ce qui évite les contagions de maladies et l’absence d’air et créent des ressources humaines de qualité, à savoir travailler et veiller sur sa santé. L’exemple de l’Europe nous montre la différence entre famille nombreuse et famille restreinte. Les ressources humaines de qualité se rencontrent plutôt dans les familles restreintes nombreuses.

L’Afrique noire, sans recourir à la politique de limitation de naissances, doit adopter une politique d’aménagement du territoire. Toute la population rurale émigre en ville car tout le monde sait que tout est concentré dans les villes. On abandonne champs, élevage et travail pour venir dans les villes même au prix du chômage. Un développement socio-économique en Afrique noire exige de s’atteler à une politique d’aménagement du territoire avec des axes prioritaires.

Dr Tiécoro DIAKITE

Docteur en Economie du Développement (Paris I)

Diplômé Expertise Comptable (Paris)

Diplômé en Droit des Affaires (Paris I)

Ancien Ministre

Ancien Expert principal du BIT

Lauréat International AWARD 2008

Chevalier de l’Ordre National du Mali

