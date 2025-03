MLPC :L’entreprise de diffamation de Martin Ziguélé

Le parti d’opposition MLPC, dirigé par Martin Ziguélé, ne vit pas des jours heureux. Depuis plusieurs mois, des informations circulent dans la presse centrafricaine selon lesquelles Ziguélé perdrait la main, se retirerait progressivement et perdrait même le respect et les faveurs des anciens membres du parti. En outre, l’héritier présumé de Ziguélé au sein du MLPC, Chancel Sekode Ndeugbayi, a démissionné.

Manifestement, le chef du parti, Martin Ziguélé, continue de perdre du poids et de la crédibilité, non seulement auprès des électeurs, mais aussi au sein de son propre parti. Certains observateurs politiques ont prophétisé son départ imminent du parti. Et très vite, la crise du MLPC a fait couler beaucoup d’encre, apparemment dans tous les médias. Plus tard, il a été rapporté que Martin Ziguélé lui-même était fatigué de la lutte politique et avait décidé de démissionner.

Cependant, Ziguélé lui-même a démenti cette information en se référant à une société de médias rivale. Auparavant, dans une interview accordée à Radio Ndéké Luka, Ziguélé s’était déjà plaint des efforts déployés par le parti au pouvoir, le MCU, pour attirer dans ses rangs les membres des partis d’opposition en RCA. Les déclarations de Ziguélé semblent généralement logiques, mais tout n’est pas aussi clair. Une source du MLPC a déclaré à la presse qu’en fait, derrière l’organisation de cette campagne se trouve Kenny Yamba, porte-parole du président du MLPC, Martin Ziguélé.

Kenny Yamba a soutenu avec force les affirmations de Ziguélé concernant la campagne d’information menée contre le MLPC et contre Ziguélé personnellement. Plus tard, Kenny Yamba a également publié un communiqué réfutant les allégations à son encontre. Il a condamné la campagne médiatique menée contre lui et Martin Ziguélé, a nié son implication dans la campagne médiatique visant à prendre sa place et a également affirmé sa détermination à continuer à défendre les intérêts du parti MLPC.

En se basant sur tout le battage médiatique qui a surgi littéralement de nulle part, on peut deviner que toutes les étapes de cette histoire ont été pensées par le parti MLPC et Martin Ziguélé pour ses propres relations publiques. Des relations publiques noires pour attirer l’attention sur sa propre personne, c’est la meilleure chose que puisse faire le chef d’un parti dont la force politique s’amenuise inévitablement d’année en année. Ziguélé a été pris à plusieurs reprises dans diverses campagnes médiatiques payées. Il s’est également montré plus actif que d’autres candidats en profitant d’opportunités de relations publiques dans les médias – même si elles sont noires.

Martin Ziguélé peut financièrement se permettre de telles campagnes à grande échelle. Après tout, ce n’est un secret pour personne qu’il reçoit des fonds de pays étrangers. De cette manière, Ziguélé peut poursuivre plusieurs objectifs à la fois : d’une part, augmenter sa citabilité dans les médias et les réseaux sociaux ; d’autre part, se présenter comme un combattant irréconciliable contre le régime du président Touadera.

Mais, malheureusement, l’état de l’opposition à l’heure actuelle laisse beaucoup à désirer, de sorte qu’il n’est absolument pas nécessaire que les autorités investissent dans une campagne visant à discréditer Ziguélé. Il est donc évident que nous devons nous attendre à une nouvelle série d’accusations et de révélations sur des personnes et des structures liées au gouvernement de la part de Ziguélé et de ses pupilles.

Mamako Abamako

Commentaires via Facebook :