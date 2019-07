C’est une lapalissade que de parler de souffrance pour les usagers de la route Kayes-Bamako, surtout sur le tronçon Kolokani-Didiéni-Diéma.Malheureusement, ce n’est pas demain la fin de leur cauchemar, malgré la promesse faite voilà un an par Traoré Zéïnabou Diop !

Le constant est tout simplement désespérant :défectueux depuis des années, l’état de ce corridor devient de plus en plus impraticable et donne des sueurs froides même à un téméraire habitué des épreuves de nerfs. Sur des kilomètres et des kilomètres,le bitume a fini par disparaitre pour céder la place à de véritables ‘’cratères’’, imposant aux véhicules un rythme de tortue.Des accidents, et encore des accidents. Des blessés, des tués, des dégâts matériels…pour les usagers de Kayes – Bamako-Kayes, c’est l’odyssée sans fin.

Pourtant, à travers un communiqué en date du lundi 22 octobre 2018, le ministère des Infrastructures et de l’Equipement a annoncé le démarrage effectif des travaux de réhabilitation de la route Kati-Kolokani-Didiéni. Cela dès le lendemain mardi 23 octobre. C’était, on se rappelle, suite au mouvement de colère de la jeunesse de Kati.«J’ai entendu des mouvements d’humeur du côté des Katois, mais je veux les rassurer qu’ils ont défoncé une porte déjà ouverte, parce que le projet est déjà mûr. On attend juste la fin de l’hivernage en octobre, le site sera rendu à l’entreprise qui a eu le marché pour que les travaux puissent commencer».

Selon elle, la route Kati-Kolokani-Didiéni qui s’inscrit dans le cadre d’un Programme global de reconstruction de l’axe Bamako-Kayes-Diboli pour un montant de plus 78 milliards de FCFAest financé entièrement par le budget national. Mais, plusieurs mois après cette promesse, le mal persiste toujours !

Bintou Diarra

Commentaires via Facebook :