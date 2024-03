Lumière sur 4 douanières émérites : Lieutenant-colonel Oumou Kéïta Traoré, Lieutenant-colonel Kadiatou Traoré, Aïchata Tolo et Ramata Maïga

Dans le cadre de la célébration du 8 mars 2024, l’ORTM a mis en lumière 4 douanières émérites qui ont fait leurs preuves dans des postes de responsabilité, méritant ainsi la confiance de la haute hiérarchie douanière. Elles ont révolutionné la Douane malienne par leur savoir-faire et leurs expériences. Il s’agit du Lieutenant-colonel Oumou Kéïta Traoré (chef des opérations commerciales à l’Aérogare Fret de Bamako), Lieutenant-colonel Kadiatou Traoré (Inspecteur des Douanes au Bureau principal de Kati, Chef adjointe de visite), Aïchata Tolo et Ramata Maïga (agents de l’unité de sécurité au siège de la Direction générale à Samanko). Elles ont des parcours différents mais un dénominateur commun : le souci du travail bien accompli au service de la Nation.

Lieutenant-colonel Oumou Kéïta Traoré : Première femme accréditée de l’OMD en Droit d’entretien intellectuel

Le Lieutenant-colonel Oumou Kéïta Traoré (chef des opérations commerciales à l’Aérogare Fret de Bamako) a rejoint les services de la Douane en 2010. Elle est une fierté nationale et continentale. Car elle est la première femme accréditée de l’Organisation mondiale des Douanes en Droit d’entretien intellectuel qui est une première dans toute l’Afrique.

Détentrice d’un Master en audit et contrôle de gestion, et d’une Maîtrise en finance management, elle a fait plusieurs postes comme Inspecteur de visite au Bureau de Kati, à Bamako Fret et au Guichet unique pour le dédouanement des véhicules.

Son expérience professionnelle ne s’arrête pas là. Avant son poste actuel de Chef de visite bureau douane aéroport international Modibo Kéïta, elle fut Chef de visite du Bureau principal de Samanko/Douane, présidente de la 20ème réunion cap de l’OMD ; experte accréditée OMD/Conseiller technique et opérationnel en droit de propriété intellectuelle et participé à l’atelier régional de l’OMD pour l’accréditation des conseillers techniques et opérationnels en matière de droits de propriété intellectuelle (DPI), Lomé au Togo. Elle a suivi un stage pratique à la Douane japonaise (aéroport de Narita, Douane Yokohama, laboratoire central des douanes) : fut co-facilitatrice de l’atelier national sur les droits de la propriété intellectuelle (DPI) au profit des Douanes du Gabon ; paneliste du 40ème Comité de la lutte contre la fraude LCF de l’OMD : présentation de la Douane Malienne face aux faux médicaments.

“Mon premier poste de responsabilité a été Chef des opérations au Bureau principal des Douanes de Samanko. Aujourd’hui, je suis chef des opérations commerciales à l’Aérogare Fret de Bamako. Mon objectif principal, c’est d’aider l’Administration Douanière du Mali dans le cadre de l’atteinte de ses missions”, confie le Lieutenant-colonel Oumou Kéita Traoré.

Lieutenant-colonel Kadiatou Traoré : Première étrangère à recevoir la Médaille d’honneur des Douanes belges pour le mérite

Le Lieutenant-colonel Kadiatou Traoré est Inspecteur des Douanes au Bureau principal de Kati. Chef de visite adjointe, elle est une femme rigoureuse, à cheval sur les principes. Elle est une femme de confiance de la Direction générale des Douanes. “J’ai intégré la Douane en 2007. J’ai fait ma formation professionnelle au Centre de formation et de recyclage de la Douane. Par la suite, j’ai obtenu une bourse pour aller à l’Institut de formation douanière du Maroc. Pour la session 2022-2023, j’étais à l’école des douanes belges où j’ai reçu la plus grande distinction “Le Prix de l’excellence, le Prix de la camaraderie”. J’ai été la première étrangère à recevoir la Médaille d’honneur des Douanes belges pour le mérite. J’aimerais être également un exemple, une ambassadrice qui puisse donner de la force aux jeunes filles de se battre, de se scolariser. Parce qu’une femme éduquée peut éduquer correctement ses enfants, éduquer la nation par la suite. Assumer la fonction d’inspecteur des Douanes est une fierté et en même temps une responsabilité pour pouvoir donner le meilleur d’elle-même”, lâche l’Inspecteur Traoré. Elle remercie l’Inspecteur général Amadou Konaté, Directeur général des Douanes, qui valorise la gente féminine à la Douane.

Avant d’atterrir à Kati, à son poste actuel, l’Inspecteur Kadiatou Traoré fut Brigadier à Direction Régional du District de Bamako ; Vérificateur à la Direction du Renseignement et des enquêtes Douanières ; Vérificateur à la Direction Régionale des Douanes de Koulikoro ; et Vérificateur à la Direction Régionale des Douanes de Koulikoro.

En septembre 2023, Le Lieutenant-colonel Kadiatou Traoré a été formatrice au Programme de lutte contre la corruption et la promotion de l’intégrité (A-CPI) de l’Organisation mondiale des Douanes.

Aïchata Tolo et Ramata Maïga : Au cœur du dispositif sécuritaire de la Douane

Aïchata Tolo et Ramata Maïga, deux agents féminins de l’unité de sécurité au siège de la Douane à Samanko, sont au cœur du dispositif sécuritaire de la Douane. Elles font partie de l’Unité spéciale de sécurité de la Douane. Elles imposent le respect aux visiteurs et autres usagers de la Douane. Elles sont dans la dynamique de la devise de la Douane qui est “Vigilance et loyauté”.

“Nous encourageons les femmes à croire en elles-mêmes et d’aller jusqu’au bout de leurs rêves”, invitent-elles les jeunes filles à suivre leurs pas.

D’après le colonel Amadou Traoré, Directeur régional adjoint de Koulikoro, Aïchata Tolo et Ramata Maïga, après leur formation d’apprentissage ont fait leurs preuves sur le terrain. “Avec leurs expériences, leurs compétences, elles constituent aujourd’hui le fer de lance de la Douane malienne. Elles font partie d’une génération sur laquelle l’Administration Douanière peut compter”, a fait savoir l’Inspecteur Amadou Traoré.

Siaka DOUMBIA (source ORTM)

