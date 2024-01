Sur l’achat des 27 groupes électrogènes et transformateurs : Ce que le ministre Sanou avait dit à Lamine Seydou Traoré

La réponse du ministre de l’Economie et des Finances, Alousseni Sanou sur la demande de son ancien collègue de l’Energie, pour la prise en charge pour l’acquisition de 4 turbines à combustibles et 27 groupes électrogènes, est on ne peut être plus clair.

Dans l’affaire de l’achat des 27 groupes électrogènes et transformateurs, l’ancien ministre de l’Energie et de l’Eau, Lamine Seydou Traoré ainsi que deux anciens ministres ont été placés sous mandat de dépôt le 22 janvier 2023 par la cour suprême pour « faux et usage de faux, atteinte aux biens publics ».

Question : Le ministre de l’Energie peut être impliqué dans la procédure de passation d’un contrat d’achat de groupes électrogènes ? La réponse est oui, en particulier si cette acquisition est liée à des questions énergétiques majeures, à l’amélioration de l’approvisionnement énergétique du pays.

Dans le cas dudit dossier, le conseil du ministre, selon une source, jure la main sur le cœur que son client n’est pas acteur dans le processus d’achat d’EDM-SA qui se fait conformément à leur manuel et dont le niveau le plus élevé d’approbation est le conseil d’administration.

Lors de son audition au Pôle économique et financier, le ministre Traoré a exigé la présence devant les enquêteurs du ministre de l’Économie et des Finances « qui a payé le contrat en question et de la ministre de l’Energie qui continue d’exécuter le même contrat ». Mais, la cour suprême en a décidé autrement en attendant le jugement de l’affaire.

Quand est-il de l’implication du Ministre de l’Economie et des Finances, M. Sanou ?

Faut-il rappeler que généralement, en fonction de la structure gouvernementale, le ministre de l’Energie peut coordonner avec d’autres ministères, tels que le ministère des Finances, pour assurer la conformité aux réglementations en vigueur et faciliter le processus d’importation.

Mais, dans le dossier précis, ce que Lamine Seydou Traoré ne dit pas, c’est que son collègue des Finances avait levé toutes équivoques quant à la demande de prise en charge pour l’acquisition de 4 turbines à combustibles et 27 groupes électrogènes.

Dans sa lettre du 28 novembre 2022 adressée au Ministre de l’Energie, Lamine S. Traoré, Alousseni Sanou avait répondu en ces termes : « …Je vous rappelle que conformément à nos échanges lors de la séance de travail sur les sommes dues à EDM-SA, le ministre de l’Economie et des Finances devrait mettre à la disposition le reliquat des 19 milliards de F CFA ; Ce reliquat, évalué à 7 milliards, a été mis à la disposition d’EDM-SA et devrait servir à payer les avances dans le cadre des acquisitions ci-dessus citées en objet. L’Etat n’a donc pas à se substituer à EDM-SA dans le cadre du paiement de ses engagements ». Et de poursuivre que « pour rappel, dans l’esprit du contrat de performance, EDM-SA doit élaborer un plan de trésorerie et mettre en priorité le paiement de ses fournisseurs stratégiques ».

Djibril Diallo

xxxxxx

Dossier des 27 groupes électrogènes et autres : Quel est le degré d’implication du fournisseur « Case construction » ?

Jusque-là les maliens s’interrogent sur le niveau d’implication du patron de la société Case construction dans l’affaire de fourniture des 27 groupes électrogènes en instruction devant la Cour suprême.

Dans l’affaire de l’achat des 27 groupes électrogènes et transformateurs, si la Cour Suprême a mis la main sur plusieurs personnes pour « faux et usage de faux, atteinte aux biens publics », jusqu’à présent, il n’y a apparemment aucune information concernant l’interpellation ou l’interrogation d’Adama Sanogo dans le cadre de cette affaire.

Ce dernier, ne semble jusque-là pas été inquiété par la justice. Sera-t-il devant le juge ou pas ? Qu’est ce qui bloque ce scenario ? Si la justice a ses raisons, l’opinion publique semble également curieuse à ce sujet, d’autant plus que la société « Case Construction » est décrite comme une habituée des marchés d’EDM (Electricité du Mali).

Société à responsabilité limitée (SARL) de droit malien au capital social de 1 000 000 F CFA, « Case-Construction » est inscrite au Registre du commerce au crédit immobilier de Mopti. Il a son siège social à Tombouctou, au quartier Babaradjarou Belafarandi. Il est représenté par Adama Sanogo, son gérant, domicilié au Quartier-Mali. Elle est partenaire de GEN POWER GENERATOR, spécialisée dans la fourniture et l’installation de groupes électrogènes de marque PERKINS.

Mohamed Keita

Commentaires via Facebook :