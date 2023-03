Ravitaillement du pays en denrées de première nécessité a la veille du ramadan : Le DG de la DGCC rassure et met en garde les spéculateurs de prix

Selon le directeur général de la direction générale du commerce et de la concurrence, le marché malien sera cette année bien approvisionné en produits de première nécessité pendant le mois de ramadan.

A la veille du début du ramadan, les maliens s’inquiétaient sur la fourniture du marché en produits de première nécessité et la spéculation sur le prix. Le directeur de la DGCC Boucadary Doumbia, au cours d’une rencontre ( Café de Presse) avec les Hommes de médias, tenue, jeudi 16 mars 2023, au Conseil national du Patronat, rassuré ses compatriotes sur le ravitaillement « correct » du pays en produits les plus utilisés pendant le mois de ramadan. Le patron de la DGCC rassure « On est en mesure de rassurer la population aujourd’hui qu’il n’y aura pas de rupture de stock. Le mois de ramadan se passera dans des conditions plus que normales ». Pour lui, avec la politique mise en place par les autorités, « nous n’aurons pas à craindre de rupture de stock ».

Sur la question des exonérations, le directeur général de la DGCC a donné d’amples informations sur les conditions de sa délivrance. A ses dires, c’est tout un processus qu’il faut mener pour avoir l’exonération du ministre des Finances.

Dans la foulée, M. Doumbia a aussi annoncé que pour ce ramadan, qu’il n’est prévu de délivrance d’exonération ».

Sur le prix des denrées alimentaires des produits les plus consommés pendant le ramadan, le DG a souligné que son service aura à l’œil les spéculateurs de prix qui vont vendre à des prix que ceux indiqués par les autorités. « Nos agents seront sur le terrain pour contrôler. Ceux qui se feront prendre, subiront les rigueurs de la loi ».

Gageons que pendant ce ramadan, la DGCC parvienne à mieux contrôler le prix des denrées pour le bonheur de la population car, les années passées, il y a eu décalage entre les annonces et les faits.

A.S.

