L’esplanade du Palais de la Culture Amadou Hampâté Bâ a abrité la 2eédition des Journées de l’Étudiant. La cérémonie solennelle de lancement de l’évènement était présidée par Mahamadou Maré, représentant le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Appuyées par le projet NICHE/MLI-215 et le Projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur(PADES), les journées de l'étudiant offrent aux élèves et étudiants des espaces d'orientation adéquates pour la vie estudiantine. Les journées de l'étudiant étaient aussi l'occasion d'initier les élèves à l'utilisation de la plateforme numérique «Campus Mali », pour les inscriptions en ligne.

Les journées de l’étudiant ne sont pas destinées seulement aux élèves et étudiants du Mali, c’est aussi un cadre d’information pour les parents, à faire savoir Moussa Tamboura, représentant la Direction nationale de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique, un des partenaires de l’évènement. Dans son allocution, Mahamadou Maré a rappelé les objectifs de l’évènement à savoir: permettre aux élèves, étudiants et parents de découvrir les offres de formation au Mali; créer un cadre de communication pour les institutions de l’enseignement supérieur.

Les journées de l’étudiant, c’est aussi des visites de stands. Pour cette deuxième édition plusieurs établissements et des structures d’accompagnement ont fait le déplacement au Palais de la Culture. On peut citer entre autres : l’Institut Polytechnique Rural de Katibougou, l’Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako, l’Ecole Supérieure d’Ingénierie, d’Architecture et d’Urbanisme (ESIAU), l’Ecole nationale des Ingénieurs, Campus Mali, CAMPUS France…

