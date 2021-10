Concours Miss sciences au Mali : La 3ème édition 2021 a vécu

La cérémonie de remise aux gagnantes de la 3ème édition du concours Miss sciences pour cette année, mettant en compétition près de 80 filles niveau 10ème, 8ème, 6ème et 3ème, a eu lieu le jeudi 21 octobre 2021 au Mémorial Modibo Kéïta sous l’égide du ministre de l’Education Nationale en présence des partenaires techniques et financiers et de la crème des femmes sciences scientifiques du Mali non moins des anciennes ministres du Mali.

La ministre de l’Education Nationale, Sidibé Dédeou Ousmane était accompagnée de son homologue de l’Education Supérieure, en présence des représentants de l’Unesco, de l’Onu-femmes, du département de la femme ainsi que la présidente du Comité de coordination scientifique « Miss Science 2021 » à travers lequel son département organise le présent concours en partenariat avec la Commission Nationale malienne de l’Unesco et l’Icesco avec la participation des 20 académies d’enseignement du Mali.

Le concours de Miss sciences a pour objectifs : de sensibiliser les jeunes filles et adolescents sur les filières scientifiques ; récompenser les jeunes filles et adolescentes brillantes dans les différentes matières scientifiques ; renforcer l’attrait des jeunes filles et adolescentes en les encourageant vers disciplines scientifiques dès le fondamental, le second cycle ; promouvoir le mentorat pour la promotion des filières scientifiques dans l’enseignement supérieur ; encourager la performance des filles en science etc.

Intervenant la ministre de l’Education Nationale, mettra l’accent sur l’importance de l’organisation de pareil événement pour son département. Qui engagé à encourager l’éducation des filles à l’image de celle des garçons, de telle initiative est inéluctablement un moyen efficace pour encourager et promouvoir la participation des filles à la science. Selon un récent rapport de l’ Unesco sur l’analyse des besoins relatifs à la participation et au renforcement des capacités des adolescentes et jeunes femmes aux science, technologie, Ingénierie et mathématique au Mali, les filles ne représentent que 4,52%. Et selon la même étude, plus la durée des études s’allonge, plus les filles sont rares de part leur présence. Ce concours donc, est l’une des pistes de solution pour renverser cette tendance et inciter les filles à s’orienter vers les sciences et à s’y maintenir.

Contrairement aux années précédente, l’édition 2021innove avec l’organisation des concours régionaux dans les académies niveaux premier cycle, second cycle et lycée , et les matières mises à épreuve sont surtout les mathématique, physique-chimie et la biologie.

La Miss science 2021 est Mlle Djénébou Coulibaly, elle est repartie avec un nombre important de lots de cadeaux à l’instar des autres miss et leurs deux dauphines gagnantes de la : 10ème, 8ème , 6ème et 3ème. Le projet Sweed partenaire de l’évènement s’engage à les accompagner. Par ailleurs on souligne la présence de certaines femmes leaders scientifiques à la cérémonie. Il s’agit notamment de l’ex-ancienne Assétou Founé Samaké, Gakou Salimata Fofana, Traoré Zéïnabou Diop etc. Les PTF également avaient effectué le déplacement à ne citer que les représentants de l’Unicef, Orange-Mali, Unesco etc.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

