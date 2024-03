Après cinq mois de cours intensifs à l’Université catholique de l’Afrique de l’Ouest (Ucao), les étudiants en Master 2, journalisme et communication, travaillent désormais sur la rédaction des mémoires de fin d’études.

Cette étape cruciale marque le début d’une période intense de travail et de réflexion pour les futurs diplômés, qui auront pour mission de mettre en pratique les connaissances acquises au cours de leur cursus universitaire.

Les mémoires, véritables pièces maîtresses de leur parcours académique, représentent l’aboutissement de leur formation et offrent l’opportunité aux étudiants de démontrer leur expertise dans leur domaine d’étude. Ces travaux de recherche approfondie se partagent entre deux thèmes à choisir le journalisme et la communication.

Ils sont l’occasion pour les étudiants de se pencher sur des sujets qui les passionnent et de proposer des analyses novatrices dans le domaine du journalisme et de la communication.

La période de rédaction des mémoires s’annonce donc intense, avec des semaines de recherche, d’écriture et de révision pour parfaire chaque détail de ces documents académiques. Les étudiants seront guidés par leurs encadreurs académiques tout au long du processus, bénéficiant de conseils avisés pour mener à bien leurs recherches et structurer leurs arguments de manière pertinente.

La soutenance, prévue avant la fin du mois de juin, constituera le moment ultime où les étudiants auront l’opportunité de présenter et de défendre leur travail devant deux jurys composés de professionnels du secteur et d’enseignants de l’Ucao. Ce sera l’occasion pour eux de mettre en lumière les résultats de leurs recherches, de partager leurs réflexions et de répondre aux questions des membres du jury.

Pour les étudiants du Master 2 en journalisme et communication de l’Ucao, cette étape marque le début d’une nouvelle aventure professionnelle. Après des mois de travail acharné, ils sont désormais prêts à relever ce défi avec détermination et enthousiasme, dans l’espoir de voir leur travail reconnu et valorisé lors de la soutenance de leur mémoire.

Marie Dembélé

Commentaires via Facebook :