La famille de M. T. était partagée entre joie et tristesse lorsque ce dernier est revenu de l’aventure en Angola, après avoir été annoncé mort depuis 3 ans. Pour cause, sa femme, la jolie Ami s’était déjà réengagée avec son petit frère et était même enceinte de quelques mois.

T. est le nom qu’on donne au protagoniste principal de notre fait du jour. Il était parti en Angola après des moments difficiles passés à Bamako. Le magasin qu’il gérait a pris feu un beau matin et M. T. n’avait d’autre choix que de partir. Et peu importait la destination pourvu qu’il gagne un peu d’argent en vue de subvenir aux besoins de sa famille ! Marié et père de trois enfants, il a la lourde tâche de prendre en charge sa famille et surtout ses parents dont il est l’aîné.

Le destin a voulu qu’il se retrouve en Angola où il a pu pendant un certain temps réaliser beaucoup de ses rêves. C’est ainsi que commencera une vie d’aventurier qui durera plusieurs années. Depuis son départ de ce pays, il a commencé à mieux gagner sa vie et envoyait de l’argent au pays. Les années passent, mais ne se ressemblent pas. Pendant plus de 4 ans, le contact était régulier entre M. T. et sa famille et plus précisément son épouse. Chaque soir, avant de se coucher, le couple s’appelait et échangeait, et souvent jusqu’à des heures tardives.

Et voilà que ce contact fut brusquement coupé pour des raisons inconnues. Un an plus tard, on annonce à la famille via un appel téléphonique que M. T. est décédé après quelques mois d’incarcération en prison. Consternation, tristesse et désolation ont animé sa famille ce jour-là et on se demandait comment Ami allait se remettre de cette douloureuse et cruelle séparation. Mais comme le dit le dicton, seul le temps guérit tout.

Ainsi, après la mort annoncée de M. T., la famille s’est concertée pour voir s’il y avait une possibilité de remarier la femme de M. T. à son jeune frère Issa. Jeune, très sérieux, il avait commencé à gérer le magasin que son frère avait ouvert en étant à l’aventure. Il était marié et père d’un petit garçon qui portait d’ailleurs le nom de son grand frère M. T. Au début, Issa et Ami n’étaient pas partants pour la proposition de la famille. Mais au fil du temps, ils finiront par accepter quand ils ont certainement pensé tous les deux aux enfants que le couple avait eus. Ils avaient fini par accepter la proposition.

Le nouveau couple avait commencé à oublier la mort de M. T. et une confiance s’était établie entre les deux. Ils riaient, se taquinaient, se partageait des choses. Bref, ils étaient devenus de véritables complices. Et la bonne nouvelle est que la nouvelle femme d’Issa était enceinte de plus de 7 mois.

Le fantôme réapparait ?

C’est la question que bon nombre se pose après le retour non attendu de M. T. En effet, ce matin de bonheur, le bruit du moteur d’une voiture se fait entendre devant la devanture de la concession familiale.

Cette joie dans la famille est de courte durée, car dans le taxi se trouvait à bord celui qu’on croyait mort. M. T. sort de la voiture très bien habillé avec plusieurs bagages. Partagée entre la joie et la surprise, on n’attendait plus que des cris de surprise dans la famille au point. Les voisins ne tarderont pas à s’enquérir des raisons de cette situation inédite.

L’acteur principal M. T. était dépassé par les événements jusqu’au moment où il apercevra sa femme de l’autre coin de la maison, occupée par des tâches ménagères. On avait l’impression qu’elle allait s’évanouir lorsqu’elle s’approchera de son mari. Les deux se serrèrent l’un contre l’autre et tous se mirent à pleurer sous le regard sensible du petit frère….

To be continued !

Abdourahmane Doucouré

Commentaires via Facebook :