Le contrôle du camp de Ber situé dans la région de Tombouctou a été émaillé par les affrontements meurtriers entre l’armée malienne et les groupes armés terroristes le week-end passé.

Alors que les Forces Armées Maliennes procédaient à l’occupation du camp de Ber rétrocédé par la MINUSMA, le dispositif de l’armée a fait l’objet d’une tentative d’incursion par les terroristes. « Le Vendredi 11 août 2023, une tentative d’incursion dans le dispositif et des tirs de harcèlement contre le convoi FAMa avec un bilan de 01 mort et 04 blessés côté ami. Les assaillants ont abandonné sur le terrain 04 corps, plusieurs motos et des matériels militaires », a indiqué l’Etat-major Général des Armées dans un communiqué publié le dimanche soir. Le même document soutient que le lendemain Samedi, le bilan des affrontements a évolué avec la mort de 6 militaires et quatre blessés. Au même moment, l’armée informe que « les Groupes Armés Terroristes dans leur débandade ont abandonné 24 corps, 18 AK-47 et 12 motos ».

Toujours le communiqué de l’Etat-major de l’armée souligne qu’un convoi des militaires a été jalonné par 03 Pick-up équipés d’armes lourdes. La réponse de l’armée a été vite faite puisque l’aviation des Forces armées Maliennes a riposté en neutralisant les 3 véhicules et leurs occupants. La progression des unités de l’armée a également fait, l’objet des tirs sporadiques à l’approche de la localité de Ber, le dimanche 13 août 2023, où l’armée a découvert et détruit 4 Engins Explosifs Improvisés (EEl) et 02 motos piégées.

La MINUSMA anticipe son retrait

A cause de la levée du niveau d’insécurité dans la localité de Ber, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations-Unies pour la stabilisation du Mali a été contraint d’anticiper son retrait. «La MINUSMA a anticipé son retrait de Ber en raison de la dégradation de la sécurité dans la zone et des risques élevés que cela fait peser sur les casques bleus », a annoncé la mission onusienne sur son compte tweeter. L’emprise du camp de Ber était occupée par les casques bleus burkinabé.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

