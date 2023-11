-Claude Pivi, un des hommes forts de la junte qui avait dirigé la Guinée entre 2008 et 2009 sous le capitaine Dadis Camara avait été extrait de prison avec trois autres co-accusés samedi.

Les autorités de Guinée ont offert mercredi une récompense équivalant à plus de 54.000 euros pour la capture de Claude Pivi, dernier ancien haut responsable sous la dictature de Moussa Dadis Camara, évadé de prison samedi au cours d’une opération commando, ont rapporté des médias.

Des hommes lourdement armés avaient extrait samedi de la prison centrale de Conakry Moussa Dadis Camara et trois autres prisonniers actuellement jugés pour un massacre commis en 2009 sous sa présidence, précise VOA.

Claude Pivi, l’un des hommes forts de la junte qui avait dirigé la Guinée entre 2008 et 2009 sous le capitaine Dadis Camara, dont il fut ministre, est toujours “activement recherché tant au niveau national qu’international”, a déclaré mercredi le ministre de la Justice Alphonse Charles Wright dans un communiqué, rapporte le même média.

Le capitaine Moussa Dadis Camara et les deux autres prisonniers ont été repris le jour même.

Les autorités offrent une récompense de 500 millions de francs guinéens (54.100 euros) “à toute personne qui aura aidé ou facilité (son) arrestation”, a encore déclaré le ministre précisant qu’un numéro vert est mis en place et des mesures de protection spéciales seront prises en faveur de cette personne.

Dadis Camara, Pivi et neuf autres anciens responsables répondent depuis septembre 2022 devant un tribunal d’une litanie de meurtres, actes de torture, viols et autres enlèvements commis le 28 septembre 2009 et les jours suivants par les forces de sécurité dans un stade de la banlieue de Conakry, où s’étaient réunis des dizaines de milliers de sympathisants de l’opposition, et aux alentours, rappelle VOA.

