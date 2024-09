Bine Telly président du RJLPM : « J’invite les autorités de la transition à plus d’ouverture politique »

Juste après son l’élection, le nouveau président du Réseau des jeunes leaders politiques du Mali (RJlpm), Bine Telly qui dirige désormais un bureau de 65 membres pour un mandat de trois ans a accordé un entretien à votre Hebdomadaire, L’Alerte pour décliner les axes prioritaires pour les trois prochaines années. Interview !

L’Alerte : Quel sentiment vous anime après votre élection à la tête du Réseau des Jeunes Leaders Politiques du Mali ?

Bine Telly : Avant tout propos, permettez-moi d’adresser mes sincères remerciements aux camarades délégués des partis politiques pour le choix porté sur ma modeste personne à travers ce consensus. Cela montre clairement la maturité et le sens de la responsabilité de la jeunesse politique du Mali. C’est inédit dans une assemblée élective que des jeunes des partis politiques du Mali font une union sacrée autour d’une seule candidature. C’est avec humilité et responsabilité que je dirigerai cette faîtière durant les trois prochaines années, la durée de mon mandat. Je rends un hommage très particulier au camarade Mamadou Sansi Bah, président du Réseau des Jeunes Leaders Politiques du Sahel pour son engagement et sa disponibilité en faveur de la jeunesse politique du Mali. Je voudrai aussi remercier notre invité d’honneur, Goré Institute, venu spécialement du Sénégal pour l’assemblée. Pour qui connaît Goré Institute, c’est une institution qui accompagne les jeunes du Sahel avec des séminaires de renforcement de capacités sur l’île. Dans la même logique, je rends un vibrant hommage aux différents partenaires qui accompagnent la jeunesse politique depuis des années. Il me plaît de citer entres autres la Fondation Cmdid , la fondation Konerad Adenauer stufting, la fondation Frédérich Ebert , la Fondation Fredrich Nauman, le Nimd , le NDI, l’ONU Femmes, le Pnud, le Parem , l’IRI, la maison de la Paix Alioune Blondin Bèye… Cette victoire de la jeunesse politique du Mali est sans nul doute le résultat de l’engagement du bureau sortant. C’est le lieu pour moi de rendre un hommage à mon prédécesseur et ses camarades. Une mention spéciale aux camarades Ousmane kola Daou, Moussa Coulibaly de l’Asma, Mohamed Lamine kaba du Rpdm, Massa Traoré de la Codem, Bakary Keita. Je dédie cette victoire à ma formation politique. Il s’agit de l’Union pour la Démocratie et le Développement (UDD). Mon ascension politique est le résultat de l’accompagnement et la formation dont j’ai bénéficié. Le Réseau des Jeunes Leaders Politiques du Mali est une organisation politique regroupant les jeunes leaders politiques issus des partis politiques membres de la fondation Cmdid. Le Rjlpm est une recommandation du plan d’action triennal du Réseau des Jeunes Leaders Politiques du Sahel (structure mère).

Quelles sont les axes prioritaires de votre mandature ?

Il s’agit pour nous d’élaborer un plan d’action avec des objectifs clairs répondant aux besoins politiques de la jeunesse dans un contexte de crise politique et sécuritaire. En plus de cette dimension, mon bureau mettra un accent particulier sur la consolidation des acquis. J’ambitionne avec mon bureau de 65 membres d’œuvrer pour l’atteinte des objectifs assignés avec l’accompagnement des partenaires comme Goré Institute du Senegal , le Nimd , le NDI, l’ONU-femmes, le Pnud, l’IRI, le Parem, la fondation konerad Adenuaer, la fondation fredrich Ebert, la fondation Fredrich Nauman etc. Les objectifs à atteindre pour les trois années à venir sont entre autres : le renforcement de la cohésion entre les jeunes des partis politiques du Mali eux-mêmes, entre les jeunes leaders politiques du Mali et ceux des autres pays particulièrement ceux du Sahel. Il y a aussi le soutien la représentation des jeunes dans les instances de prises de décisions. Et l’impulsion de la révision et l’application des textes des partis politiques en faveur des jeunes. Les axes prioritaires pour les trois prochaines années sont entre autres : le renforcement de capacités des jeunes des partis politiques afin qu’ils puissent jouer pleinement leur partition dans la vie de la nation dans les tous les domaines. Il s’agit aussi de faire des plaidoyers et des lobbyings auprès des décideurs pour l’octroi de 30% des postes électifs et nominatifs aux jeunes. Cela passe obligatoirement par l’élaboration d’une loi pour les jeunes.

Un appel pour les jeunes, les partenaires et les autorités

Je lance un appel solennel à la jeunesse politique du Mali et aux partenaires du Réseau de continuer à accompagner et à appuyer les jeunes des partis politiques pour qu’ils soient de vrais leaders de demain. Je demande aux autorités de la transition plus d’ouverture politique pour permettre à notre pays de retourner rapidement à l’ordre constitutionnel. C’est la seule manière pour garantir la stabilité politique, sécuritaire, sociale et économique.



Réalisée par Nouhoum DICKO

