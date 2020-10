CCR : Qui lorgne la place du Commandant Abdoulaye Coulibaly ?

Dernièrement, une campagne d’intoxication est en cours sur les réseaux sociaux en vue de saboter les actions du Commandant en charge de la compagnie de la circulation routière (CCR). De la mauvaise interprétation de ses propos à des actes diffamatoires et des calomnies sont mis en ligne. Pourtant, rien ni personne, ne réussira à décourager ce grand monsieur, qui se sacrifie pour la patrie.

Connu pour son travail bien fait, le Commissaire Divisionnaire de police Abdoulaye Coulibaly Commandant de la Compagnie Circulation routière est un homme intègre, modeste et très dévoué pour la patrie. D’ailleurs, tous les policiers et les usagers de la voie publique qui le connaît, peuvent témoigner de cela. Un homme de terrain, chaque jour, il quitte chez lui nuitamment pour veiller sur les axes et de s’assurer de la bonne application des consignes données. Il est souvent en véhicule de commandement et très souvent en véhicule banalisé. Il ne rate aucune occasion pour mettre les usagers à l’aise.

Depuis qu’il a pris les commandes de la CCR, le divisionnaire Abdoulaye Coulibaly a apporté des stratégies ingénieuses dans la gestion de la circulation routière et surtout dans les escortes présidentielles… Il s’agit en effet, d’un cadre qui a la maîtrise de son sujet et agit avec professionnalisme. Grâce à ses tactiques et stratégies, la circulation bamakoise est de plus en plus fluide.

Pourtant, malgré ses exploits, des personnes de mauvaises volontés se permettent de tenter de nuire à la réputation de ce cadre valable. Enfin, quoi que l’on fasse on ne peut pas plaire à tout le monde, cela est certes vrai, mais tenter de nuire un cadre valable sur la base du faux, cela ne saurait être toléré.

Courage digne fils du Mali, tes détracteurs n’auront pas gain de cause.

Ben Abdoulaye

