Le week-end dernier, les responsables de la plateforme “Tignè ni Danbé”, dont le coordonnateur, Issa Macalou, le porte-parole, Mohamed Mamata Touré, Mme Touré Awa Djepkilé, ont animé une conférence de presse à la Maison de la presse. C’était pour lancer leur mouvement dénommé “Tignè ni Danbé”, créé dans le but de soutenir les idéaux de Me Malick Coulibaly, ministre de la Justice et ancien magistrat.

Selon le coordonnateur du mouvement, la plateforme “Tignè ni Danbé”, (Vérité et Dignité), en français, avec le sigle (V&D), a été créé en soutien aux idéaux de Me Malick Coulibaly ancien ministre de la Justice.

Pour les membres de ce nouveau mouvement, Malick Coulibaly incarne aux yeux d’une grande partie des Maliens, les valeurs d’intégrité, de bonne moralité et de patriotisme. Raison, plus d’une centaine d’associations regroupée en un seul mouvement “Tignè ni Danbé”, compte solliciter la candidature de l’ancien magistrat pour les échéances électorales, disent-ils. Cela, “à temps opportun”, précisent-ils.

A en croire, le coordinateur de la plateforme Issa Macoulou, il est donc plus que temps de faire la politique autrement au Mali. “Faire la politique autrement demande une mue complète de notre classe politique. Cette mue ne se définit pas en termes de remplacement des vieux par des jeunes. Elle requiert la mise en orbite dans l’espace politique, des hommes et des femmes empreints de valeurs d’intégrité, de bonne moralité et de patriotisme”, a-t-il expliqué pour indexer Me Malick Coulibaly.

“Ceux qui incarnent ces valeurs sont des ‘Maa-ba’ (grandes personnalités). Des ‘Danbetigui’ (personnes dignes).Vous conviendrez sans doute avec nous que Me Malick Coulibaly en est un”, a fait savoir le coordinateur national et d’ajouter : “Notre mouvement à caractère politique dénommé plateforme ‘Tignè ni Danbé’ est composée de plus d’une centaine d’associations, d’organisations de jeunes de femmes, de groupements socioprofessionnels et elle est ouverte à toute personne ou groupement qui partage ces idéaux”.

Les membres de la plateforme d’assurer qu’ils ne sont pas en culte de personnalité. Pour eux, Me Malick Coulibaly est un leader qui pourra faire bouger les lignes au Mali. Ils ont précisé que “Malick n’a pas été demandeur de cette plateforme. C’est nous qui avons décidé de l’accompagner”.

La plateforme est présente aujourd’hui au Mali dans 14 régions sur les 19, dans les six communes de Bamako, dans plusieurs pays en Afrique et en Europe. Elle a été créée en juin 2022 et s’autofinance par des cotisations et des contributions de ses membres et autres donateurs.

Koureichy Cissé

