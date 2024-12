Le PM à la rencontre de la classe politique : L’apaisement du climat politique enclenché

Le Premier ministre, général de division Abdoulaye Maïga, a eu une réunion, le jeudi 5 décembre 2024, avec les acteurs politiques. Le chef du gouvernement et la classe politique ont discuté de la révision des listes électorales, des réformes politiques et institutionnelles, ainsi que de l’organisation des élections. La libération de leurs camarades a été saluée par les dirigeants des partis politiques qui ont demandé la mise en place d’un calendrier électoral le plus rapidement possible.

Lors de cette première rencontre avec la classe politique, le Premier ministre a fait savoir que les démarches pour établir les conditions d’organisation des élections afin de rétablir l’ordre constitutionnel ont déjà débuté. Le général de division, Abdoulaye Maïga, a fait la promesse de préserver le cadre de discussion avec la classe politique : « C’est ensemble que nous ferons le Mali koura, je voudrais vous rassurer que les principes de ce cadre de concertation seront maintenus et respectés, à savoir l’inclusivité, la co-construction et la transparence», rassure le chef du gouvernement. En ce qui concerne l’organisation des élections : «J’ai rendu visite à l’AIGE en vue de leur donner les orientations du chef de l’État relativement aux conditions d’organisation d’élections transparences et apaisées».

Plus qu’une réunion d’information, cette rencontre a été une occasion de calmer la situation socio-politique. De plus, ce cadre, mis en place par le nouveau Premier ministre, a été utilisé pour encourager les dirigeants des partis politiques à faire preuve d’unité sacrée et de résilience face aux défis multidimensionnels auxquels le pays fait face : «Ce que nous vivons est pire qu’une guerre. Chaque fois que nous nous divisons, nous aidons nos ennemis. (…). Dans notre mission, l’union sacrée est un prérequis. Nous comptons sur vous. La division et la haine ne profitent qu’à nos ennemis», indique le Premier ministre. Le général de division, Abdoulaye Maïga a également mis en évidence l’importance de mettre en place des réformes cruciales pour soutenir le processus électoral.

Le Premier ministre a souligné que le mercredi 27 novembre, lors du conseil des ministres, après la formation du gouvernement, le général d’armée Assimi Goïta, président de la Transition, lui a remis la lettre de cadrage qui comprend huit axes. Il concerne la protection et la sécurité, ainsi que la poursuite des réformes, en particulier dans le domaine de la justice. Afin de consolider la lutte contre la corruption, de continuer les réformes politiques et institutionnelles, de répondre aux besoins essentiels des populations grâce à une économie solide, d’améliorer la couverture sanitaire, le système éducatif et l’emploi des jeunes. De plus, il est essentiel de calmer le climat social, de renforcer notre diplomatie afin de défendre les intérêts nationaux, de renforcer nos relations avec les partenaires respectueux de notre souveraineté, de protéger les Maliens établis à l’étranger, de mettre en place de manière diligente la feuille de route de la Confédération des États du Sahel, ainsi que de créer les conditions nécessaires pour des élections transparentes et apaisées qui mettront fin à la Transition.

Le Premier ministre a assuré ses interlocuteurs que toutes les parties prenantes seront engagées dans l’ensemble du processus électoral.

