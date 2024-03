Ce samedi 02 mars 2024, la crise au sein du M5-RFP a atteint le paroxysme. Une tendance, celle diligentée par l’ancien ministre et député Mountaga Tall, de ce mouvement hétéroclite a menacé, lors d’une conférence de presse, de démettre de ses fonctions le président du Comité Stratégique, Choguel Kokalla Maïga, si jamais il ne clarifie pas sa position sur les accusations de manipulation qui pèsent contre lui. « Nous lui donnons 72 heures pour respecter le fait majoritaire, prononcer la nullité des sanctions commanditées, travailler à restaurer sans délai la cohésion et l’entente au sein du mouvement, sortir définitivement de ses shows mensongers offensants pour ses camarades de lutte, arrêter d’instrumentaliser certains jeunes et membres de son Cabinet », sont les termes de l’ultimatum lancé par le Chef des frondeurs, l’ancien Oumarou Diarra.

Comme la réponse du berger à la bergère, le président du M5-RFP a organisé à son tour, un meeting le vendredi 1er mars, « pour dénoncer le complot orchestré contre son mouvement ». Lors de son show médiatique, il accuse des militaires d’être les commanditaires d’un complot visant à affaiblir le M5-RFP. « Il y a des militaires qui veulent affaiblir le M5. Je l’ai connais. Je suis au courant de toutes leurs manœuvres. Ils font des réunions pour monter les militants du M5 contre moi », accuse, sans ambages, le PM Choguel Maïga. Qui insinue que « l’objectif de cette manœuvre vise à m’affaiblir pour que je puisse me rendre ». Alors serait-il désormais abandonné par les jeunes militaires au pouvoir ? Dans l’affirmatif, n’est-il pas alors le bon moment pour lui de rende le tablier au lieu de s’accrocher obstinément au pouvoir ?

Quoi qu’il en soit, en réplique à sa sortie, le clan opposé, tout en contestant ouvertement son autorité, a organisé une conférence de presse samedi 02 courant à la Maison de la presse. Me Mountaga Tall, l’imam Oumarou Diarra et Jamille Bitar en étaient les principaux animateurs. Ils ont dénoncé «la gouvernance verticale et oukase qu’a voulu imposer Choguel Kokalla Maïga depuis sa désignation comme Premier ministre sur proposition du M5-RFP». Ils affirment qu’ils œuvreront pour que le M5-RFP (mais quel M5-RFP ?) puisse continuer à jouer son rôle d’éveil de conscience et de soutien à la Transition. Ils ont promis aussi, comme le clan Choguel, de jouer leur partition pour la réussite du Dialogue inter-Maliens.

Déjà affaibli par les vagues successives de retrait de ses nombreuses et importantes composantes : dont la CMAS de Mahmoud, des figures emblématiques et stratèges qui ont fini par créer le M5- RFP Mali Koura diligenté par l’ancien PM Modibo Sidibé, les anciens ministres Konimba Sidibé et Sy Kadiatou Sow, mais aussi de Yèrèwolo Debout sur le rempart, le mouvement hétéroclite du M5-RFP n’a de cesse connu en son sein une véritable guerre de leadership pour son contrôle. Ce qui lui a fortement impacté négativement. Et maintenant, la frange qui restait du M5-RFP se consume lentement. Les deux clans qui la constitue ne se font plus désormais de cadeaux et détalent au grand jour leurs profondes divergences. Il n’y a guère espoir qu’ils arrivent à se réconcilier. Alors que le pire est qu’aucun ne dispose d’une grande capacité de mobilisation comme en 2020 lors de la chute d’IBK.

Falaye Keïta

