Pr. Salikou Sanogo : « Il nous faudra rester sur la scène politique et disposer d’un nouvel appareil politique »

Après le verdict de la Cour Suprême en faveur du Camp Gouagnon Coulibaly dans la saga judiciaire qui oppose depuis un an les héritiers de feu Soumaïla Cissé, le Pr Salikou Sanogo a annoncé aux siens la création d’une nouvelle formation politique. Maliweb.net vous propose l’intégralité du discours de ce fidèle compagnon du défunt président de l’Union pour la République et la Démocratie.

Chers amis,

Je voudrais en tout premier lieu vous remercier infiniment pour cette présence massive en réponse à notre appel.

Au sortir du 4 ème congrès ordinaire de l’URD tenu en décembre 2019 j’ai eu l’immense plaisir et l’honneur d’être élu au poste de 1er vice-président du parti. Cette marque de confiance à la fois des militants de l’URD et du Président du parti Feu Soumaïla Cissé m’a propulsé à la tête du parti pendant quelques temps suite à l’enlèvement et au décès de notre cher regretté Soumaïla Cissé. De ces événements malheureux à aujourd’hui la cohésion et l’entente ont déserté notre parti. Toutes les tentatives de réconciliation autour de nos valeurs et principes, des textes fondateurs et de la vérité ont échoué nous plongeant du coup dans plus d’une année de procédure judiciaire. En son audience du 12 avril dernier la cour suprême du Mali a rejeté notre pourvoi mettant ainsi fin au volet civil de cette incompréhensible et inacceptable affaire. Je venais ainsi de comprendre avec vous que la vérité de « la justice » n’est pas forcément celle de la raison. Il est grand temps de tourner cette triste page. Inutile de revenir sur les péripéties de cette désormais tristement célèbre affaire que nous avons vécue ensemble.

Mes chers compagnons de lutte;

Je voudrais à cet instant précis adresser mes très chaleureuses félicitations et mes sincères remerciements, en votre nom à tous, à nos brillants avocats, qui sans rien demander en retour n’ont ménagé aucun effort pour assurer avec brio et constance la défense de nos intérêts.

Chers compagnons,

Le sentiment de fierté qui m’anime, me vient de l’enthousiasme qui se lit sur vos visages, de la confiance que vous avez placée en moi durant cette période sombre de la vie de l’URD, de votre détermination à poursuivre les traces de nos illustres devanciers feus Younoussi Touré et Soumaila Cissé, de la volonté farouche dont vous n’avez jamais cessé de manifester pour préserver l’éthique et les valeurs républicaines et démocratiques qui nous ont réunis autour de ces deux hommes et enfin de l’espoir que vous portez, celui d’une émergence possible d’un nouveau Mali, un Mali refondé sur les bases que nous avons esquissé ensemble et qui servent aujourd’hui d’orientations et de repères pour la transition en cours dans notre pays. Que chacune, chacun, toutes et tous de l’intérieur du Mali comme de la diaspora reçoivent ici mes sincères remerciements et l’expression de ma profonde reconnaissance.

C’est ce sentiment de fierté qui suscite en moi aujourd’hui plus que jamais la ferme volonté de poursuivre le combat avec vous et avec d’autres maliens jusqu’au bout comme l’ont fait les hommes qui nous inspirent, feus Younoussi Touré et Soumaïla Cissé.

Souvenez-vous, lors de notre rentrée politique de l’année 2023 tenue le 07 janvier 2023 à travers une conférence de presse, je rappelais que l’atteinte des objectifs que nous nous sommes assignés lors de la création de l’URD passe forcément par l’exemplarité, l’honnêteté, la loyauté, la discipline de tous les cadres du parti. Aucun leadership imposé ou fortement contesté, dépourvu de toute vertu, en déphasage avec nos principes et nos valeurs ne saurait asseoir une gouvernance vertueuse à la tête d’une organisation quelconque. De mémoire d’homme politique, je ne connais pas une seule formation politique en République du Mali dont le Président a été installé par la justice et la force publique. Cette attitude inconcevable a jeté le discrédit sur l’URD. Comment peut-on en être fier ? Je rappelais également à cette date du 07 janvier 2023 au Mémorial Modibo Keita que quelle que soit la forme, nous devons continuer ensemble le combat politique sans jamais nous éloigner de nos principes et valeurs qui ont forgé en nous l’espoir d’un avenir meilleur. Soumaïla l’a rappelé une fois : Le chemin peut être long et difficile mais la vérité triomphera toujours.

Depuis le début de cette affaire jusqu’après le verdict du 12 avril dernier, je vous ai entendu, j’ai consulté, j’ai écouté et j’ai compris que tous les responsables, militants, sympathisants de l’URD épris de paix et de justice, respectueux de nos valeurs et de nos principes sont résolument engagés à perpétuer le combat de nos défunts Présidents et à honorer leur mémoire sous une forme plus saine plus attrayante plus conviviale et plus rigoureuse.

C’est dans cette perspective qu’il nous faudra rester sur la scène politique et disposer d’un nouvel appareil politique à travers lequel nous allons continuer à partager avec les maliennes et les maliens nos aspirations pour mieux protéger notre République et bien sauvegarder notre démocratie afin qu’il y ait plus de développement au Mali. Il nous faut impérativement recréer l’espoir chez les maliens.

C’est pourquoi deux commissions seront créées dès aujourd’hui, l’une chargée de la rédaction des futurs textes de notre formation politique, et l’autre chargée de la communication et de la sensibilisation à l’endroit de toutes celles et de ceux qui partagent nos valeurs et principes.

Je profite de l’occasion pour vous engager, toutes et tous ici présents, à être des vecteurs de sensibilisation auprès de nos nombreux militants de l’intérieur comme de l’extérieur afin qu’ensemble nous prenons tous le train du renouveau.

Je voudrais terminer mes propos par des prières en ce mois béni de ramadan pour un Mali juste, paisible, démocratique et prospère.

Je vous remercie.

Commentaires via Facebook :