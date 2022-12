En marge de la 18e Conférence nationale du parti, nous avons croisé le Secrétaire général de l’Adéma-PASJ. Trois questions à Yaya Sangaré pour mieux comprendre le sens et la portée de la Conférence. Pour M. Sangaré, le parti de l’Abeille travaille avant tout à préserver l’intérêt du pays en toutes circonstances.

Mali Tribune : Que représente pour l’Adéma la Conférence nationale ?

Yaya Sangaré : La Conférence nationale est une instance entre 2 congrès. Elle fait le point des activités menées par le Comité Exécutif du parti. Comme nous venons de sortir du 6e congrès qui a mis en place un nouveau Comité Exécutif les 16, 17 et 18 octobre 2021, donc un an après, il faut qu’on revienne aux militants du parti pour faire le rapport d’activités et également profiter pour faire la situation financière. C’est aussi une occasion pour redynamiser, renforcer les capacités du parti, mais surtout pour échanger sur les questions d’intérêt national, donner des orientations surtout que nous vivons une période particulière de Transition.

Mali Tribune : Quel est votre sentiment par rapport aux actions menées par le parti ?

YS. : Le bilan est satisfaisant parce que toutes les recommandations issues du 6econgrès sont mises en œuvre ou en cours d’exécution. Et avec les adhésions que nous enregistrons, on peut s’estimer heureux surtout avec l’adéquation entre les militants à la base et les responsables du parti. Cela nous permet vraiment d’espérer et de croire à un nouvel élan.

Mali Tribune : Comment l’Adéma vit la situation actuelle du pays ?

Y S. : L’Adéma est un parti qui participe à la stabilité du pays. Le parti se porte bien actuellement. Parfois nous pouvons être incompris. Et nous préférons cette situation d’incompréhension que de mettre le pays dans une situation périlleuse. Notre soutien pour la réussite de la Transition s’explique par la volonté de contribuer à créer des conditions favorables à la tenue des élections crédibles.

