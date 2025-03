Le ministre de la Santé et du Développement social, le colonel Assa Badiallo Touré a présidé, hier jeudi 27 février 2025, la cérémonie d’ouverture des 32e/33e et 230e/24e sessions ordinaires du conseil d’administration de la Caisse malienne de sécurité sociale (CMSS).

Après le contrôle du quorum, le ministre de la Santé et du Développement social a adressé ses vives félicitations aux administrateurs reconduits en souhaitant la bienvenue aux nouveaux membres du conseil. Avant de leur notifier qu’ils ont désormais la lourde responsabilité de mettre leur expertise au service de la CMSS afin de donner des orientations et conseils pour le rayonnement de la structure.

En effet, dira-t-elle, suivant les documents présentés et les perspectifs y afférents, durant deux jours, les administrateurs vont tenir quatre sessions exceptionnelles pour des raisons déterminantes pour l’atteinte des objectifs assignés.

A cet effet, elle a tenu à les remercier pour leur disponibilité pour la tenue successive des présentes sessions ordinaires du conseil d’administration qui sont dédiées aux restitutions des activités de gestions administratives et financières de 2023 ainsi qu’aux projets de budget et de plans d’actions 2025 de la CMSS et de la délégation de gestion de l’Assurance maladie obligatoire (Amo). Selon elle, l’exécution des activités de la CMSS au titre de l’exercice 2023 a été marquée par les conséquences de la crise que notre pays continue à subir depuis plusieurs années. Ce qui a impacté la CMSS à travers les restrictions budgétaires sur les subventions de fonctionnement d’investissement accordées par l’Etat à la CMSS.

A ses dires, malgré ces contraintes, les missions essentielles en faveur de ses assurés ont pu être assurées par la mobilisation des recettes techniques, le paiement régulier des pensions et le remboursement des prestataires conventionnés dans le cadre de la délégation de gestion de l’Amo. Et de poursuivre que certaines activités phares menées au cours de cette année sont sans doute le contrôle physique des pensionnés, l’informatisation des caisses et la digitalisation des moyens de paiement qui ont permis de maitriser considérablement les dépenses de pensions.

Aussi, dira-t-elle, sur 33 activités du plan d’actions 2023, 30 ont été réalisées et 3 n’ont pas été réalisées. Dans le même temps, précisera-t-elle, sur une prévision annuelle de 187 336 815 000 F CFA, le budget a été exécuté en recettes pour un montant total de 183 460 976 289 F CFA, soit un taux de réalisation de 97,93 % et en dépenses pour un montant total de 174 128 937 093 F CFA, soit un taux d’exécution de 92,95 %.

En outre, les activités réalisées dans le cadre de la délégation de gestion de l’Amo au titre de l’exercice 2023 ont tourné autour : du traitement de 47 736 demandes de pré-immatriculation et 42 demandes de ré adhésion ; du recouvrement et du reversement à la Canam d’un montant de 45 157 905 669 F CFA ; du paiement aux prestataires de soins conventionnés d’un montant de 34 895 581 806 F CFA pour 3 965 983 feuilles de soins.

Par ailleurs, elle a déclaré que le budget de la délégation de l’Amo de la CMSS qui était arrêté à la somme de 40 042 298 366 F CFA a été exécuté pour un montant de 37 725 440 394 F CFA au titre des recettes et de 37 367 447 365 F CFA au titre des dépenses.

Pour le ministre, les résultats satisfaisants enregistrés en 2023 ont été maintenus l’année suivante. Ainsi, elle a félicité la direction générale de la Caisse pour les résultats obtenus. Et d’ajouter que cette dynamique augure des bonnes perspectives pour l’année 2025, malgré le contexte socioéconomique et sécuritaire du pays.

Le projet de budget de la CMSS au titre de l’exercice 2025 est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 196 545 998 000 F CFA, soit une augmentation de 1,25 % par rapport au budget de 2024 qui était de 194 117 941 000 F CFA.

Il faut signaler que la quasi-totalité de ce montant est consacrée principalement aux paiements des dépenses de pensions. Ce projet de budget 2025 prend également en charge les activités de recouvrement des ressources et de payement des prestations ainsi que les autres activités concourant à l’atteinte des objectifs de la CMSS.

Il s’inscrit en droite ligne de la politique de renforcement de la protection sociale et s’appuie sur un programme d’activités dont les objectifs généraux sont les suivants : assurer le suivi de la carrière et des cotisations des assurés ; optimiser le recouvrement des recettes ; liquider les droits à pension à temps ; contribuer à la pérennisation des régimes et des branches ; assurer la gouvernance et la gestion administrative ; améliorer et renforcer le système d’information ; améliorer les services aux assurés.

Pour assurer la délégation de gestion de l’Assurance maladie obligatoire, la CMSS reçoit de la Canam des dotations de gestions comprenant : le remboursement des feuilles de soins aux prestataires de soins ; une dotation technique destinée à couvrir les dépenses techniques servant une dotation de fonctionnement destinée à couvrir les charges occasionnées par la délégation de gestion de l’Amo à la Caisse. Ainsi, le projet de budget de la CMSS au titre de l’Amo pour l’exercice 2025 est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 43 349 858 000 F CFA, soit une hausse de 7,52 % par rapport au budget de 2024 qui était de 40 317 326 000 F CFA. Il est composé d’une dotation technique de 40 000 000 000 F CFA et d’une dotation administrative de 3 349 858 000 F CFA.

Boubacar Païtao

Commentaires via Facebook :