Une première guérison du nouveau coronavirus a été enregistrée le Samedi 4 avril 2020 au Mali. Cependant, le même jour, deux nouveaux cas positifs ont été déclarés portant à 41 le nombre total des personnes déclarées positives de ce virus, annonce le ministère de la Santé. Le ministère invite les populations à respecter les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire ainsi que les mesures préventives prises par les autorités maliennes.

Coronavirus au Mali

Un membre de la Minusma testé positif

Dans un communiqué, Mahamat Saleh Annadif, le chef de la Minusma a annoncé qu’un membre de son personnel a été testé positif au Covid-19 ce Samedi 4 avril 2020. « Nous continuons de renforcer notre réponse au Covid-19, aux côtés des autorités maliennes. Bon rétablissement à notre collègue. », a expliqué, le patron de la Minusma, dans son communiqué. La Minusma annonce la poursuite de la campagne de décontamination des lieux publics dans le district de Bamako en appui à la réponse au Covid-19 au Mali. Des Importants moyens seront ainsi déployés pour une opération conjointe avec la Direction générale de la santé et de la protection civile au Grand marché et alentours.

Covid-19

Le sommet France-Afrique reporté

Le jeudi 2 avril dernier, l’Élysée a annoncé le report du sommet France-Afrique initialement prévu les 4,5,6 juin 2020. L’Élysée pointe du doigt la crise sanitaire liée à la pandémie du covid-19.

Initialement prévu en juin 2020 à Bordeaux en France, le sommet France-Afrique est reporté. Pour l’Élysée, ce report se justifie par la grave crise sanitaire créée par l’épidémie du covid-19. A l’en croire, le président Emmanuel Macron proposera une initiative consacrée à la réponse sanitaire et économique au Covid-19 à l’échelle du continent en accord avec ses partenaires africains pour remplacer ledit sommet. La même note fait également état du report de deux autres sommets internationaux. Il s’agit du congrès de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) prévue à Marseille du 11 au 15 juin. Elle est reportée au premier trimestre 2021. Le Forum Génération égalité de Paris qui devait se tenir du 7 au 10 juillet, est reporté au premier semestre 2021.

Crise scolaire

Les enseignants rencontrent l’imam Dicko

Les syndicats de l’éducation signataires du 15 octobre 2016, ont rencontré, le 02 avril 2020, l’imam Mahamoudou Dicko, président d’honneur de la CMAS au siège de son association. Les syndicats ont tenu à rencontrer l’imam pour lui faire le point du mouvement, les démarches, les blocages liés aux négociations et solliciter son accompagnement. En retour, l’imam a remercié les syndicats pour l’initiative et leur a expliqué le sens de son appel. Ensuite, il a prodigué beaucoup de conseils aux syndicats. « Quant à son accompagnement sur l’article 39, il dit qu’il va réfléchir et ensemble, on verra ce qui est faisable. Les syndicats l’ont remercié pour les sages conseils prodigués et l’ont rassuré de leur disponibilité », précisent les enseignants.

