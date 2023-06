La Mission d’observation des élections aux Mali (Modele-Mali), comme à ses habitudes, a suivi de près le déroulement des opérations de vote sur toute l’étendue du territoire. Pour ce faire, elle a déployé 3 075 agents pour observer le référendum du 18 juin 2023 et dont les constats et témoignages apparaissent dans un communiqué préliminaire sur les tendances du scrutin, en prélude à la clôture et le dépouillement des urnes.

Il ressort de ces communiqués de Modele-Mali que 95% des bureaux de vote observés ont ouvert entre 08h00 et 08H15 et que le scrutin a finalement capoté dans la région de Kidal. À Tombouctou-ville, le scrutin a été plutôt entaché par des dénonciations de transfert d’électeurs d’une localité à une autre et leur insu et sans qu’ils en fassent la sollicitation. Les électeurs concernés ne sont pas arrivés par conséquent à repérer leurs cartes d’électeur ni à Tombouctou ni à Taoudénit. Le taux de participation était de 21% à 13 heures, dans les localités observées par la Modele-Mali, qui a relevé par ailleurs des cas d’incidents et de dysfonctionnements par endroits.

À la mi-journée, la Modele-Mali a relevé plusieurs types d’incidents et de dysfonctionnements, notamment : la non-tenue du scrutin dans la région de Kidal, la présence de 05 bureaux de vote dans la même salle à Baye, dans le cercle de Bankass (région de Mopti) par manque d’infrastructures et la violation du secret de vote (mauvais emplacement de l’isoloir) dans le bureau de vote n°1 du centre de vote du CFTP de Kayes Ndi (région de Kayes).

Le téléphone portable était également utilisé dans certains bureaux de vote comme en commune II du District de Bamako. Le matériel électoral brûlé dans le village de Chikata, commune de Dianguirdé (cercle de Diéma) par des individus armés non identifiés. En définitive, de nombreux bureaux de vote n’ont pas pu fonctionner pour cause d’insécurité. C’est le cas 23 bureaux de vote sur 38 dans le cercle de Youwarou, 25 sur 34 à Ouenkoro et 37 BV sur 47 à Segué, selon le Modele-Mali

D’autres bureaux de vote ont été délocalisés dans les communes de Baye, Sokoura, Ouenkoro, Segué à Bankass ville, pour les mêmes raisons d’insécurité, tandis que le vote a été perturbé par des attaques terroristes dans la commune de Bodio (Bandiagara). L’insécurité est également à l’origine de la non-tenue du scrutin dans les communes de Diankabou, Bamba, Kassa, Dinangourou (Koro), tandis que dans le cercle de Nara on relève des cas d’enlèvement d’urnes dans trois villages de la commune de Fallou.

Sur le déroulement du processus, dans les localités observées par la Modele-Mali, 99% des votants ont reçu les deux bulletins de vote, 98% des votants ont signé la liste d’émargement et 100% des votants ont trempé le doigt dans l’encre indélébile. Modele-Mali relève qu’à 13 heures, 79% de personnes handicapées ont bénéficié de l’assistance lors du vote, 100% des mandataires ont utilisé au maximum deux (2) procurations et 75% des votants se sont faits identifiés par une pièce autre que la carte d’électeur biométrique. De nombreux électeurs ont retiré leurs cartes d’électeur biométriques dans les bureaux de vote, après le vote.

Amidou Keita

