Mariage précoce : « Avocats sans frontières » Canada tire la sonnette d’alarme !

« Avocats sans frontières Canada » a organisé ce vendredi 20 Octobre 2023 un panel sur la problématique du mariage d’enfant au Mali.

Plus de quarante personnes provenant de plusieurs régions du Mali et du District de Bamako, ont mené une semaine d’échanges et de réflexions pour déterminer ensemble la thématique du panel, à savoir : “Le respect de l’âge matrimonial des fille. ‘’

Il s’agissait d’un appel vigoureux à l’endroit des autorités d’agir contre le mariage d’enfants: à tous les acteurs et actrices du secteur : veiller à l’application stricte de l’âge du mariage des filles comme le prévoient les textes nationaux; spécifiquement au ministère de la Justice : prendre des sanctions contre tous les acteurs qui célèbrent le mariage des filles avant 16 ans; spécifiquement au Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille : mettre en place un mécanisme de suivi de niveau national vers le niveau communautaire pour éviter le mariage des filles avant l’âge de 16 ans.

Panel constitué du Ministères de la justice et des Droits de l’Homme et celui de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille ainsi que de l’imam Youssouf Bagayoko, du Centre FURU DJIGUIYASO, de Mme la présidente de l’APDF, partenaires d’ASFC et d’une actrice communautaire.

«Le mariage d’enfants est la cause de plusieurs maux qui affligent les filles de nos communautés. Déscolarisation, exploitation, grossesses précoces et la mortalité accrue qui peut s’en suivre. Agir contre le mariage d’enfants lutte contre tous ces maux à la fois. Les textes existants doivent être respectés par les autorités politiques et administratives. » a laissé entendre Yeya représentante des acteurs et actrices de changement.

En 2022, le Mali dénombrait 1 million de femmes et de filles mariées avant l’âge de 15 ans (soit environ 18% des Maliennes), selon le rapport, “Le mariage d’enfants en Afrique de l’Ouest et Centrale” publié en 2022 par l’UNICEF, cette situation grave contrevient au Code des personnes et de la famille du Mali, art.281, qui fixe l’âge légal du mariage à 16 ans pour les filles.

Mariam KONE

Commentaires via Facebook :