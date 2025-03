C’est un tournant décisif pour le paysage médiatique malien. Oumar Barou Sidibé, présentateur vedette à Renouveau TV et figure emblématique des émissions phares telles que “Le Grand Jury” et “Les Regards Croisés “, a annoncé son départ définitif du monde des médias pour embrasser une nouvelle carrière en tant que magistrat. Cela fait suite à son admission au dernier concours de la magistrature, marquant ainsi un nouveau chapitre dans sa vie professionnelle.

Depuis plusieurs années, Oumar Barou Sidibé a su captiver l’attention du grand public par son charisme, son professionnalisme et son sens aigu de la vérité. En tant que directeur des informations de Renouveau TV, il a su instaurer un véritable cadre d’échanges et de débats autour des questions brûlantes de la société malienne. Ses émissions ont souvent été le reflet des préoccupations des citoyens, offrant une plateforme pour des débats constructifs et des réflexions profondes.

Cette annonce de son départ crée un vide dans l’équipe de Renouveau TV, où sa présence a été déterminante dans le rayonnementde cette chaîne. Ses collègues expriment déjà leur tristesse face à ce départ, tout en saluant son choix courageux d’orienter sa carrière vers la justice. “Oumar a toujours eu à cœur le bien-être de la société. Son engagement dans la magistrature est en adéquation avec ses valeurs et son désir de servir le pays sous une autre forme”, déclare Issa Kaba Sidibé, un de ses collègues du groupe Renouveau.

Oumar Barou Sidibé a toujours eu un intérêt prononcé pour les questions de justice, d’équité et de droits de l’Homme. “Je suis persuadé que ce nouveau rôle lui permettra de contribuer davantage à la construction d’un Mali juste et équitable”, souligne Antoine Solange Dembélé, directeur des ressources humaines du Groupe. De nombreux observateurs saluent son choix, le considérant comme un atout précieux pour le système judiciaire malien.

Avec son départ, Renouveau TV perd une figure charismatique et un dirigeant talentueux, mais la chaîne continue de se battre pour maintenir son engagement de fournir des informations saines. Oumar laisse derrière lui un héritage que son successeur devra gérer, mais son influence et son esprit resteront sans aucun doute présents.

Alors qu’Oumar Barou Sidibé s’apprête à enfiler sa robe de magistrat, une nouvelle ère s’ouvre pour lui et pour le Mali, un pays qui aspire à renforcer son système judiciaire et à offrir à ses citoyens une justice digne de ce nom. Les regards se tournent maintenant vers cette nouvelle aventure, avec l’espoir qu’il puisse apporter un changement au sein de la justice malienne.

Daouda Dolo

La Différence

