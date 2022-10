“J’ai fait de cette association ce qu’elle est aujourd’hui et j’en suis très fier”

Fraîchement réélu pour un nouveau mandat à la tête de la Fédération malienne des sports équestres, Mohamed Haïdara nous a accordé une interview exclusive. Il évoque, entre autres, ses ambitions, ses projets pour la promotion et la vulgarisation des sports équestres. Entretien.

Aujourd’hui-Mali : Quels sont vos sentiments après votre réélection à la tête de la Fédération malienne des sports équestres ?

Mohamed Haïdara : C’est vraiment un sentiment de fierté et de reconnaissance réaffirmée. Dieu merci, les travaux de l’assemblée générale élective se sont déroulés sans aucun incident. Je profite de cette occasion pour adresser mes vifs remerciements aux délégués pour avoir placé leur confiance en moi. Je mesure déjà la tâche qui m’attend.

Sous quel signe placez-vous ce nouveau mandat ?

Je place ce nouveau mandat sous le signe de la réalisation des objectifs affichés pendant notre campagne. Je ferai tout pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Il s’agira pour nous de relever les défis comme nous avons toujours fait.

Et pourtant ce conseil électif était annoncé comme une élection de tous les dangers. Pourquoi ?

Vous savez quand votre association marche et que vous faites la fierté d’une discipline, la convoitise est très grande, ce qui est une bonne chose d’ailleurs. Mais la manière d’y parvenir requiert la plus grande délicatesse. J’ai fait de cette association ce qu’elle est aujourd’hui et j’en suis très fier. Le résultat montre à souhait l’adhésion de mes pairs à mes projets réalisés et à venir.

Pourquoi il y avait deux listes pour briguer la présidence de la Fédération ?

Tout simplement parce que comme je disais tantôt, la Fédération malienne des sports équestres fait des envieux et certains aimeraient être calife à la place du calife. Je n’ai jamais eu peur de la compétition pourvu que ça se passe dans le respect et la considération et le sens élevé de la responsabilité.

Que diriez-vous aujourd’hui à vos adversaires ?

Que nous voulons tous l’essor des sports équestres dans notre pays, et qu’on peut atteindre cet objectif sans être forcément président. Nous sommes et resterons toujours une grande famille. Sachons tout simplement garder raison !

Etes-vous prêts à recevoir les dissidents pour travailler ensemble ?

L’heure n’est pas à ce niveau. J’ai un chronogramme à mettre en place et des objectifs spécifiques. En temps opportun, on verra bien. Il faut laisser les uns et les autres digérer les résultats.

Pensez-vous que cette élection s’est déroulée dans les règles de l’art ?

Dans les principes édictés par les statuts, oui. Mais la campagne fut émaillée de calomnies, de médisances pour juste discréditer le président sortant. C’était très amer, à la limite insultant. Je suis et resterai toujours le Monsieur très aimable et très respectueux vis-à-vis de tous. C’est ma nature et rien ne pourra me faire changer.

Quelles sont vos ambitions pour la Fédération ?

Le développement ! C’est le mot clé. D’ici la fin de l’année, le Champ hippique et équestre de Bamako sera doté d’une photo finish pour attester de la véracité des résultats, et d’un starting-block pour les départs. Avec le PMU, nous irons au Salon du cheval au Maroc pour la formation des jockeys, la mise en place des clubs et l’apprentissage de l’insémination artificielle en vue de la mise en place des haras nationaux.

Ensuite, mon objectif final c’est la transplantation du siège du PMU-Mali au Champ hippique de Bamako, et qu’en retour qu’il nous aide à la mise en place d’un hippodrome digne du nom.

Comment comptez-vous faire pour mieux améliorer le partenariat avec le département, le Cnosm… ?

Comme à l’accoutumée, leur faire part de nos projets et trouver les voies et moyens pour y parvenir. Etre plus à l’écoute et suivre.

Et les autres partenaires comme PMU-Mali et Moov Africa Malitel ?

Toujours dans la même dynamique. Que mon bureau sache tout simplement que notre agenda n’est pas forcément celui de nos partenaires.

Je les remercie davantage et les exhortent à faire plus pour nous.

Est-ce que le Mali participera cette année au Salon du cheval d’El Jadida ?

Effectivement, le Mali sera bel et bien présent au Salon international du cheval d’El Jadida au Maroc, prévu du 18 au 23 octobre. Cela à travers la Fédération malienne des sports équestres. La délégation malienne quittera Bamako ce samedi pour le Maroc. Notons que ce Salon du cheval est le plus grand salon équestre du continent africain, organisé chaque année au mois d’octobre à El Jadida, au Maroc

Quel message avez-vous à lancer aux amoureux des courses de chevaux ?

Ils ont tapé à la bonne porte pour vivre des sensations très fortes. Ils seront servis. Réalisé par El Hadj A.B. HAIDARA

