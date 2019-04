La Fondation Orange Mali soutient la culture dans le souci d’appuyer l’économie locale et de valoriser les richesses artistiques et culturelles du Mali. Elle accompagne chaque année, plusieurs grands festivals à Bamako et en régions pour contribuer aux efforts de désenclavement des localités.

Fidèle à son engagement de promouvoir la culture, la Fondation Orange Mali a apporté son soutien au festival culturel Dogon, au festival sur le Niger/Ségou Art, au festival du Ouagadou à Nara, au festival Didadi de Bougouni, au festival de Bélèni Tugu à Somasso à Bla et au festival de Selingué

En marge de la quinzième édition du festival sur le Niger/Ségou’Art, la foire d’art contemporain malienne née en 2016, la Fondation Orange a apporté sa modeste contribution aux populations issues de milieux difficiles de la région de Ségou. Ella a offert plus de 7 tonnes de vivres pour des associations œuvrant pour le bien-être des populations, une moto tricycle à l’élève Wémita Hawa Koné, handicapée suite à un accident domestique et un moulin multifonctionnel à l’Association Benkadi de Pelengana afin de les soulager dans leurs tâches quotidiennes.

La fondation Orange a également fait don de 160 moustiquaires imprégnées et de 1000 cahiers à la Fédération régionale des personnes handicapées, à l’Association des veuves de Bagadadji, aux élèves des parents démunis de Macina, de San et de Tominian, et au bureau des personnes âgées.

En accompagnement de ces évènements majeurs, la Fondation Orange a également offert à des associations des femmes de Somasso et de Selingué, des moules pour faire des briques, des kits de maraîchages et des kits de savonnerie afin de les soulager et leur permettre d’en tirer des revenus. Des moustiquaires imprégnées ont également été distribuées aux centres de santé de Selingué.

L’objectif visé par les promoteurs de ces évènements est de valoriser le patrimoine culturel et artistique du Mali. Monsieur Markatiè N’Daou, Directeur et promoteur du festival de Somasso s’est félicité de l’appui de la fondation Orange. Il a indiqué :

“Nous sommes fiers de l’accompagnement de la Fondation Orange qui a été notre premier partenaire, et qui doit être aussi fière d’avoir contribué ainsi au rayonnement de la culture minianka à travers son coup de main précieux à l’organisation de cette 5e édition du festival Belenitougou. Grâce à elle, d’autres partenaires financiers, ont cru en nous et nous ont accompagné cette année, merci à eux tous. Mention spéciale à la Fondation Orange qu’on souhaiterait avoir comme le partenaire officielle lors de la 6e édition du festival Belenitougou. Nous l’espérons pour autant et nous prions le bon Dieu pour qu’il en soit ainsi. Vive Orange, vive ses travailleurs, vive le partenariat Fondation Orange et la commune de Somasso. Je vous remercie“.

La Présidente de l’Association Djekafo de Sélingué, Oumou Traoré Sanankoroni a exprimé sa joie suite à la donation de la fondation et d’ajouter, “ces kits gracieusement offerts par la Fondation Orange Mali vont nous permettre de mener à bien nos activités de fabrication de savon, afin de permettre à l’association de générer des ressources. Ce don est venu au bon moment, sinon les membres de l’association étaient au bout de la souffrance surtout pendant cette période critique. Franchement les mots me manquent avec cette donation, nous ne pouvons que remercie la Fondation Orange, et que Dieu bénisse la fondation ainsi que tous ces travailleurs“.

Ces différentes actions en accompagnement des festivals représentent un budget de plus de 15 millions de F CFA.

Depuis 2006, la Fondation Orange Mali œuvre modestement mais résolument aux côtés des pouvoirs publics et des acteurs sociaux dans leurs efforts de développement en les appuyant dans leur volonté clairement affichée dans les domaines de santé, d’éducation, de culture et de solidarité de première nécessité.

D. Dembélé

Commentaires via Facebook :