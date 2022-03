Smartphone photos challenge, un concours trimestriel de photos de smartphone destiné aux jeunes de 18 à 25 ans de l’enseignement, a été lancé mercredi dernier à H-Gallery.

L’objectif de ce projet « Smartphone photos challenge », initié par H-Gallery, est de promouvoir l’art vers la tranche d’âge la plus prometteuse de la population : les 18-30 ans. Mais aussi, d’éduquer, d’inculquer et de susciter l’intérêt des jeunes qui seront les responsables ou cadres et leaders de demain.

Selon l’initiateur de ce projet, Dr. Cheick Omar Haïdara, galeriste, « tous les jeunes possèdent et utilisent des smartphones. C’est le lieu pour nous de trouver un bon côté éducatif du smartphone à travers la photographie (la reproduction du réel en image) ». Smartphone photos challenge, pour lui, vise à impacter positivement la vie de la population malienne à travers la photographie en responsabilisant les jeunes.

Smartphones photos challenge est un vecteur de l’information pour sensibiliser les jeunes sur des thèmes tels que la protection de l’environnement, qui d’ailleurs est le thème de cette première édition. Ce sont eux qui constituent la majorité de la population malienne et seront les responsables du pays. De ce fait, il est nécessaire d’attirer leur attention sur les réalités de la vie. « Promouvoir l’art à travers la photographie », explique-t-il.

« Faire admettre que la photographie est de l’art. Ce concours sera un révélateur de talents et une manière de développer la créativité et la curiosité des étudiants et un éveil de la conscience citoyenne. Mettre l’art au service de la société. L’art pour l’art c’est beau, l’art au service d’une cause c’est encore plus beau », souligne M. Haïdara.

Cela consistera à organiser, chaque trimestre, le concours de photo entre les universités de Bamako sur lesquelles 5 universités seront choisies. Il s’agira donc pour les étudiants des 5 universités de fournir 4 photos accompagnées de textes pour la compétition. A chaque édition un thème sera retenu.

Pour cette première édition, lancée le mercredi dernier par H-Gallery, les partenaires sont Moov Africa Malitel, Aepes, Africa Scènes, Agansi, Fondaide,

La première étape de la compétition est la sélection des 5 universités par appel à candidature faite par l’AEPES. Pour cette édition, les écoles retenues sont : IPSMART, ESTM, UPMSC, ISC Business School, IAM. La 2e étape sera consacrée à la production : prises des photos, rédaction des textes qui doivent être déposés le 25 mars à H-Gallery. La dernière consistera à organiser la cérémonie de délibération du jury et sélection des trois meilleures photos et textes qui seront primés avant la proclamation des résultats le vendredi 1 er avril à l’espace Khangissa de H-Gallery et le samedi 2 avril à Bama-Art.

Aminata Agaly Yattara

