Dans le cadre de sa RSE et de la célébration de la Journée mondiale de l’environnement, la société Orange au Mali, a procédé le 05 juin 2024 à la plantation de 1000 arbustes à la Cité des Enfants sise à Niamakoro. C’était en présence de plusieurs cadres de la société, des responsables de la Cité et des notabilités de la commune VI du district de Bamako.

La société Orange a magnifié la journée mondiale de l’environnement au Mali en procédant à la plantation de 1000 arbustes à la Cité des Enfants.

Célébrée dans le monde chaque 5 juin de l’année, la Journée mondiale de l’environnement vise à attirer l’attention du public sur l’importance de la protection de l’environnement. A cet effet, différentes actions sont menées dont la sensibilisation du public ainsi que des plantations d’arbres.

Au Mali, la société Orange n’est pas restée en marge de cette célébration. Elle a organisé une cérémonie de plantation d’arbustes à la Cité des Enfants. Cette manifestation a enregistré la présence du DGA de la Cité des Enfants, N’Famara Kéïta, du Coordinateur des Chefs du quartier du district de Bamako, Seydou Sangaré ainsi que les cadres d’Orange.

Dans son adresse au public, le DG d’Orange, Aboubacar Sadikh Diop, souligne que l’activité relève de la RSE d’Orange, et qu’elle s’inscrit dans le cadre de la campagne « Engage for change ». Une campagne menée par Orange dans le but de créer un environnement sain et écologique pour les enfants, selon ses explications. L’ensemble du personnel d’Orange participe à ladite campagne à travers leur implication et participation aux différentes actions d’Orange, a fait savoir le Chef de Division Innovation Solidaire d’Orange.

Le Directeur général adjoint de la Cité des Enfants, N’Famara Kéïta ainsi que le Coordinateur des Chefs du quartier du district de Bamako, Seydou Sangaré, ont respectivement salué l’initiative. Ils n’ont pas manqué de remercié la société pour ses innombrables actions en faveur du bien-être et l’épanouissement de la population malienne.

Outres les arbres plantés, la société a également doté la Cité d’un forage et s’engane pour l’entretien des arbres durant une période de 12 mois.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

