La problématique de la réduction du train de vie de l’État est devenue récurrente ; depuis la décision prise par les autorités de la transition de faire un prélèvement spécifique surtout sur les frais de mobile money. Les populations, dans leur très grande majorité, demandent que les gouvernants en activité montrent l’exemple en réduisant leurs avantages. Cependant, elles savent peu des avantages accordés à des anciens gouvernants comme les Premiers ministres.

Après le renversement du régime du parti unique en mars 1991 et l’arrivée au pouvoir des ” démocrates sincères et patriotes convaincus“, une loi votée par l’Assemblée nationale multipartite a institué des avantages de diverses natures à tous les anciens premiers ministres. Une loi dont le contenu comme celui d’autres lois sur le même sujet a été minutieusement tenu au secret du bas peuple.

En d’autres termes, l’opacité totale et le manque de transparence ont toujours régné sur la question des salaires et avantages des gouvernants depuis une trentaine d’années. Cette loi sur les avantages accordés aux anciens Premiers ministres concerne le Premier ministre de la transition de 1991, Soumana Sacko, jusqu’au Premier ministre dit de “la rectification de la trajectoire de la transition“, Choguel Kokalla Maïga. En tout, ils sont au nombre de dix-neuf (19).

Malgré ce déferlement de colère des populations broyant du noir qui invitent les dirigeants à reduire leurs avantages, aucun de ces anciens premiers ministres, hormis Moussa Mara, n’a daigné “lever le petit doigt” pour faire un sacrifice. Et pourtant, bon nombre d’entre eux sont vivants et habitent à Bamako. Et même, le très médiatique Choguel Kokalla Maïga est subitement devenu muet sur les réseaux sociaux, lui qui, depuis son limogeage de la primature, ne rate aucune occasion pour se prononcer.

Qui sont ces anciens Premiers ministres ?

Il s’agit dans l’ordre chronologique de Dr Soumana Sacko; Feu Younoussi Touré; Feu Maître Abdoulaye Sékou Sow; Feu Ibrahima Boubacar Keita (IBK); Feu Mandé Sidibé ( frère aîné de Modibo Sidibé qui fut également Premier ministre); Feu Modibo Keita ( qui fut deux fois Premier ministre : à la fin du second mandat d’Alpha Oumar Konaré et, au cours du premier mandat de feu IBK), Mohamed Ahmed Ag Hamani, Ousmane Issoufi Maiga dit Pinochet ; Modibo Sidibé; Feue Mariam Khaidama Sidibé; Dr Cheickh Modibo Diarra; Feu Django Sissoko; Oumar Tatam Ly; Moussa Mara; Abdoulaye Idrissa Maïga; Feu Modibo Keita ( second retour à la primature); feu Souleylou Boubeye Maïga ; Dr Boubou Cissé ; Moctar Ouane, Dr Choguel Kokalla Maïga. Donc, sur l’ensemble, huit (08) d’entre eux ne vivent plus.

Quels sont les avantages mensuels qui leur sont accordés ?

Ces avantages se décomposent comme suit : frais pour l’eau et l’électricité (300 000 F CFA); frais de représentation de la fonction de Premier ministre ( 500 000 F CFA); dotation de carburant (500 litres par mois, soit une valeur monétaire de 350 000 F CFA); salaire mensuel du cuisinier fonctionnaire (75 000 F CFA); salaire mensuel du chauffeur fonctionnaire (90 000 F CFA); provision mensuelle pour la prise en charge médicale à l’extérieur du Mali (1 000 000 F CFA).

En faisant la somme de ces avantages, le coût d’entretien mensuel pour chacun d’entre eux s’élève ainsi à 2 315 000 F CFA. En multipliant cette somme par leur nombre qui est de 19, on a la faramineuse somme mensuelle de 43 985 000 000 F CFA. A ces avantages, il faut noter que tous les cinq ans, un véhicule 4×4 neuf et une voiture berline neuve leur sont octroyés pour leurs déplacements.

Par ailleurs, Il faut indiquer aussi que certains d’entre eux sont désignés comme présidents de Conseil d’Administration (PCA) dans les grandes sociétés d’État ou sociétés mixtes. Tel est le cas de Mohamed Ahmed Ag Hamani (PCA de la Banque de Développement du Mali SA). L’occupation de ces postes leur procure en plus de ce qui est mentionné plus haut au moins 1 million de F CFA par mois. D’autres se voient confier des missions payantes : le cas de Ousmane Issoufi Maiga, qui a été le patron de l’organisation du dialogue inclusif malien (DIM) est actuellement le chef de la Commission de rédaction de la charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale.

Au regard de tout ceci, il est légitime que les populations, exacerbées par la paupérisation, en exigent des gouvernants de revoir à la baisse leurs avantages, s’ils veulent qu’elles s’alignent derrière eux, comme c’est le cas chez le voisin burkinabè.

Cyrille Coulibaly

