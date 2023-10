L’œil du Matin : Quand la mégalomanie conduit à l’indécence pour défier la République

La décence ! Selon de nombreux dictionnaires, c’est le respect des convenances ; de la dignité dans l’expression, les manières ; de la réserve, de la discrétion, du tact… La décence donc est le respect des convenances et des normes d’ordre moral. La morale ayant une place importante dans nos principes religieux, le présumé Imam de Badalabougou devait avoir la décence de se taire en ce moment où notre pays est fréquemment en deuil à cause de notre option de tout mettre en œuvre pour reconquérir notre souveraineté et de l’exercer sur l’ensemble du territoire national.

C’est au moment où des familles pleurent leurs fils, leurs pères, leurs époux… et que la nation a sonné l’union sacrée derrière nos Forces armées (FAMa), que la Coordination des mouvements, associations et Sympathisants à l’imam Mahmoud Dicko (CMAS) renoue avec ses vieux démons et ses mauvais réflexes en décidant d’organiser une marche «pacifique et patriotique» vendredi prochain (13 octobre 2023) à Bamako pour demander «la mise en place d’une transition civile».

Nous pensons que l’heure est grave pour créer de la zizanie dans nos rangs sous prétexte d’une marche pacifique aux desseins diaboliques inavoués et inavouables ! Qui est ce vrai patriote qui peut penser aujourd’hui à privilégier ses ambitions politiques alors que la République est à un tournant très décisif pour sa stabilité ? La CMAS s’apprête donc à franchir le rubicon. En effet, envisager d’organiser un tel évènement ici à un moment où nos FAMa mènent sur le terrain des opérations aussi périlleuses que déterminantes dans la stabilisation du pays, c’est vraiment de la subversion.

Nous sommes parfaitement d’accord avec notre confrère Boukary Daou quand il dit que «marcher à Bamako pour une transition civile, pendant que la nation marche vers l’intégrité territoriale, c’est marcher contre la patrie». Après la tragédie du 7 septembre 2023, ayant coûté la vie à plus de 100 civils, et avec les attaques de la CMA/GSIM contre les FAMa poussant tous ces jeunes au sacrifice suprême au nom de l’intégrité territoriale, on doit avoir aujourd’hui honte de se retrouver dans la rue pour marcher pour toute autre cause qu’un soutien ferme et indéfectible à nos Forces de défense et de sécurité. Mais, lui tout ce qui l’intéresse aujourd’hui, c’est une transition civile. Et cela parce qu’il espère être bien servi par des gens qui croiront tout lui devoir alors que les militaires n’ont jamais voulu lui manger dans la main en cédant à son éternel chantage politico-religieux.

«Quel est l’agenda de la CMAS, un mouvement qui est vraiment en train de se dévoyer ?», s’interroge-t-on souvent sur les réseaux sociaux. L’ambition de son gourou n’est pourtant aujourd’hui qu’un secret de polichinelle : bâtir une république théocratique où il sera vénéré comme un Saint ! Après la chute de feu Ibrahim Boubacar Kéita, il avait pourtant promis de retourner dans sa mosquée en faisant croire que sa mission est terminée. Mais, il fallait être dupes ou naïfs pour espérer que le minbar pouvait encore conforter ce mégalomane dans son ambition politique.

L’ami de Amadou Koufa et Iyad Ag Ghali brasse les financements occultes des Emirats du Golfe afin de bâtir un grand Etat islamique dans le Sahel. C’est cela en réalité son dessein inavoué. Et ce dessein, il est prêt à tout, à toutes les compromissions et à toutes les trahisons possibles, pour le réaliser… Il est prêt à pactiser avec le diable pour avoir la nation à ses pieds et les dirigeants à ses ordres.

Tout le monde le sait sans doute. Dans un autre pays, Mahmoud Dicko devait être aujourd’hui en prison pour l’apologie du terrorisme et tentatives de déstabilisation des institutions de la République. Mais, soit par respect pour son sulfureux titre de «Imam» ou pour des raisons méconnues de l’opinion nationale, il continue de défier les différents régimes qui se sont succédé dans notre pays de feu Amadou Toumani Touré à nos jours. Il ne se fait discret que quand il a quelque chose à se mettre sous la dent. Malheureusement, il ne peut avoir un long deal avec aucun régime parce que le mégalomane est d’une cupidité insatiable.

Aujourd’hui, la CMAS est dans la provocation pour se faire réprimer et crier aux Martyrs ! A notre avis, il ne revient pas aux autorités d’interdire cette honteuse marche, mais c’est aux Maliens de lui donner une bonne leçon en la boycottant ! A défaut de nos dirigeants, il revient aux Maliens aujourd’hui de lui montrer ses limites et de le remettre à sa vraie place en le renvoyant dans sa mosquée pour de bon !

Moussa Bolly

