A l’issue de la Conversation entre Mamou Daffé et le traditionnaliste, Bourama Soumano au Centre culturel Korè (CCK), les participants ont proposé une pléiade de recommandations notamment le retour à nos valeurs sociétales.

Le Mali, berceau de civilisations millénaires, a toujours été caractérisé par des valeurs sociétales fortes qui ont façonné son identité et sa cohésion. Cependant, ces dernières années, le pays semble avoir perdu une partie de son âme, avec le bafouement de ces valeurs fondamentales. Face à cette situation, un retour aux sources et à ces valeurs sociétales apparaît comme une nécessité urgente pour permettre au Mali de se retrouver et de s’en sortir.

Comment y parvenir, quel chemin emprunté, quelles stratégies mettre en place pour que les maliens puissent vivre dans la paix, la solidarité ? Le débat était au Centre d’un korè baro spécial dont l’activité cadrait avec celle du dialogue inter-maliens.

Membre du comité de pilotage dudit Dialogue, Mamou Daffé a décidé de faire parler un autre membre du même comité de pilotage, Bourama Soumano sur la thématique : « Dialogue social facteur de paix de réconciliation et de cohésion sociale ». Donc, c’était la rencontre entre deux éminents spécialistes de la culture du Mali à laquelle, le public de Ségou et des villages environnants y ont participé.

Le CCK a travers la Conversation entre les deux a aussi donné la parole aux acteurs de la culture, aux publics afin qu’ils pistent leurs solutions aux problèmes qui assaillent le Mali.

Selon Bourama Soumano, au Mali, nos valeurs traditionnelles et sociétales ont toujours été notre force en tant que peuple. Le respect, la solidarité, l’hospitalité sont des principes qui ont guidé nos ancêtres et qui peuvent encore nous aider à surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui.

Il a regretté le bafouement des valeurs sociétales traditionnelles qui est manifeste à plusieurs niveaux. « Ces valeurs qui ont toujours été au cœur de la vie sociale et culturelle du Mali sont de moins en moins observées dans la vie quotidienne ».

Solutions

Il est important de valoriser l’éducation et la transmission des savoirs. Car, nos anciens avaient beaucoup de sagesse et de connaissances à partager. « Il est crucial de préserver cet héritage et de le transmettre aux générations futures », affirme t-il. Et que dire de l’hospitalité ? Une valeur qui nous caractérise en tant que Maliens.

Pour un Mali uni, respectueux de ses valeurs et tourné vers l’avenir, M. Soumano et les différents intervenants ont évoqué l’importance du retour à nos valeurs sociétales pour construire un Mali uni et prospère. « En valorisant le respect, la solidarité, l’hospitalité et l’éducation, les Maliens peuvent trouver des solutions durables aux défis actuels et préserver l’harmonie sociale et culturelle qui fait la richesse du Mali, « un bon point de départ pour un Mali en paix ».

En conclusion, M. Daffé estime que la solution aux problèmes maliens ne peut venir que de la Culture. « Ceux qui sont dans la culture ou en dehors de la culture ont reconnu que s’il va y avoir la paix au Mali, c’est par la culture », a-t-il déclaré.

Yaye A. Cissé

Commentaires via Facebook :