Suite à la publication le 16 novembre 2022 de la note de position conjointe de 37 organisations maliennes de défense de droit de l’Homme contre la distinction de Houka Houka Ag Alhousseyni , les organisations de la Société Civile de la Région de Tombouctou, réunie au sein de leur faitière qu’est le Conseil Régional de la Société Civile viennent de condamner vigoureusement les propos fallacieux à l’endroit de la personne du CADI de Zoueliya Houka Houka AG ALHOUSSEINI suite à sa décoration par les autorités régionales, pour son service et son dévouement continus en faveur du retour de la paix et du vivre ensemble dans la région.

Le Président du Conseil Régional de la Société Civile de Tombouctou M Hamza Larabo MAÏGA explique que Houka Houka mérite d’être soutenu au lieu d’être dénigré par les défenseurs de Droit de l’Homme pour les efforts qu’il a fait pour la réouverture des écoles fermées depuis 2012 et le maintien des filles à l’école, la fonctionnalité des CSCOMS, la libre circulation des humanitaires et des ONGs et le règlement des conflits inter et intra-communautaires . C’est l’une des raisons , que les organisations de la société civile ont décidé de partager, avec l’opinion publique nationale et internationale, les bonnes informations sur cette affaire qui a l’air d’une cabale rocambolesque contre Houka Houka AG ALHOUSSEINI qui est jusqu’à preuve du contraire fonctionnaire de l’État (Enseignant et directeur d’école) dans le CAP de Goundam.

Il précise que le vendredi 11 novembre 2022, au cours de la célébration de la 1ère édition de la Journée Nationale des Légitimités Traditionnelles, dans la salle de spectacle de la Délégation régionale de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tombouctou, le Gouverneur de la Région a procédé à la décoration, par la remise d’attestation de reconnaissance, de 30 légitimités traditionnelles et 06 membres de la Commission des bons offices, dont Houka Houka AG ALHOUSSEINI qui est éligible, car étant autorité religieuse. Avant même la fin de la cérémonie officielle de la célébration, un correspondant d’une radio étrangère avait déjà entamé sa cabale médiatique contre les autorités administratives. Il a été suivi le 16 novembre 2022 par un communiqué non signé et agissant soit disant au nom de 37 organisations sous la dénomination « Note de position conjointe de trente-sept (37) organisations de la société civile malienne contre la distinction de Houka Houka AG ALHOUSSEYNI » Car selon lui, ledit communiqué sans paternité n’est que le travail de gens tapis dans l’ombre, à la solde de l’impérialisme, qui ne visent qu’à saper tous les efforts consentis par Houka Houka pour la région et les autorités administratives qui sont à pied d’œuvre pour la réouverture de toutes les écoles fermées par l’insécurité et la libre circulation des personnes et de leurs biens.

Pour cela, le Conseil Régional de la Société Civile de Tombouctou soutient fortement les autorités de la transition, à travers le Gouverneur de la Région, et tous ceux qui sont engagés pour le rayonnement de la Région sur l’échiquier national pour le rétablissement de la paix, de la cohésion sociale, du vivre ensemble et de la sécurité dont Houka Houka AG ALHOUSSEINI contribue à son maintien. Combien de grandes rencontres et foras se sont déroulés à Tombouctou dans la quiétude totale; toutes choses inimaginables avant 2021. Cela a été rendu possible grâce à Dieu, aux autorités régionales mais principalement à l’engagement de cet homme d’équité qu’on tente de diaboliser à tous points de vue. Houka Houka AG ALHOUSSEINI est et reste un acteur incontournable pour la stabilité de la Région.

Ajoutent ‘ils les membres du Conseil Régional de la Société Civile de Tombouctou que Houka Houka AG ALHOUSSEINI a été décoré par les autorités pour services rendus à la région et non pour ce qu’il est ou ce qu’il a été selon leurs dires. Il reste une personne influente et engagée, qui a un sens de patriotisme très élevé, reconnaît la place de tout un chacun et défend la cause publique, la justice, l’équité et la sauvegarde des valeurs morales surtout religieuses. Nulle prétention pour le Conseil Régional de la Société Civile de Tombouctou de fermer les yeux sur des violations graves des droits de l’homme dans notre pays dont il a le devoir de dénoncer. Mais il est de son devoir également de reconnaître et de porter au grand public les efforts consentis pour la région par ses filles et ses fils, dont Houka Houka AG ALHOUSSEINI constitue une des personnalités emblématiques qui a marqué ces dernières années la vie sociale, économique et politique par sa droiture et son sens élevé de restauration de l’autorité de l’État, tout en s’investissant à rendre opérationnels les services sociaux de base.

Bokoum Abdoul Momini /Maliweb.net

