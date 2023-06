Dans un communiqué de presse que Mali Tribune a consulté, le Programme alimentaire mondial (Pam) tire la sonnette d’alarme sur l’insécurité alimentaire. Selon le Pam, déjà, des milliers de Maliens sont confrontés à une catastrophe alimentaire.

Les conflits, les chocs économiques, les extrêmes climatiques et la flambée des prix des engrais se combinent pour créer une crise alimentaire d’une ampleur sans précédent. Le Mali, qui vit depuis une décennie une crise multidimensionnelle avec les déplacements de population, n’échappe pas à cette insécurité alimentaire et la malnutrition dans notre pays.

Bon nombre de Maliens surtout ceux qui vivent au centre, au nord et sud-ouest du pays ignorent d’où viendra leur prochain repas à cause de la hausse des prix des denrées de première nécessité. La dernière analyse de marché de février 2023 indique que les prix des denrées alimentaires ont considérablement augmenté pour le mil (+ 55 %), le sorgho (+ 27 %), le maïs (+ 43 %), le riz importé (+ 26 %) et le riz local (+ 28 %), par rapport aux moyennes quinquennales.

Le Pam, dans un communiqué de presse, affirme qu’il a besoin d’un financement urgent pour augmenter l’aide alimentaire et nutritionnelle d’urgence à 3,8 millions de femmes, d’hommes et d’enfants dans les régions touchées par le conflit, notamment au centre, au nord et au sud-est du Mali.

“L’insécurité alimentaire a déjà atteint des niveaux alarmants à Ménaka. Nous devons agir maintenant avant qu’il ne soit trop tard pour éviter une insécurité alimentaire généralisée en veillant à ce que les personnes vulnérables reçoivent une assistance rapide et efficace. Les conséquences de l’inaction sont inimaginables”, déclare Eric Perdison, représentant et directeur du Pam au Mali.

Globalement en 2023, le Pam prévoit de fournir une assistance alimentaire et nutritionnelle d’urgence à 3,8 millions de personnes au Mali, y compris 650 000 pendant la période de soudure précoce (mars à mai) et 1,2 million de personnes en situation d’insécurité alimentaire pendant la période de soudure agro-pastorale (juin à septembre).

“En collaboration avec le Commissariat à la sécurité alimentaire du Mali, le Pam apporte actuellement une aide en espèces à 487 500 membres de la communauté d’accueil et à 162 500 personnes déplacées à l’intérieur du pays pour leur permettre d’acheter les aliments de leur choix sur les marchés locaux.

En plus de cette aide alimentaire d’urgence vitale, le Pam continuera de mettre en œuvre des programmes de prévention et de traitement de la malnutrition au profit de 450 000 enfants (âgés de 6 à 59 mois), de 22 000 femmes et filles enceintes et allaitantes, et de 48 000 parents d’enfants hospitalisés chez qui on a diagnostiqué une malnutrition aiguë sévère. Mais, sans ressources suffisantes, la réponse du Pam sera considérablement réduite”, peut-on lire dans le communiqué.

“Pour continuer à fournir une assistance alimentaire et nutritionnelle aux personnes vulnérables au Mali, le Pam a besoin d’urgence de 110 millions de dollars américains, au cours des six prochains mois. Les contraintes de financement ont déjà forcé le Pam à réduire les rations alimentaires de 50 % pour les communautés hôtes en avril et en mai. Sans un financement adéquat, le Pam sera obligé de procéder à des réductions encore plus conséquentes à partir du mois de juin”, a conclu le communiqué.

Ousmane Mahamane

Commentaires via Facebook :