Dans un rapport rendu public, hier, lundi 29 août 2022, la Mission d’Observation Des Élections au Mali (MODELE Mali), dirigée par Dr. Ibrahima Sangho, souligne que le contexte électoral au Mali est actuellement dominé par la tenue du tirage au sort des représentants des partis politiques et de la société civile au sein du Collège de l’Autorité Indépendante de Gestion des Elections (AIGE). « Ce processus de désignation a créé des remous au sein de la classe politique. Il a été dénoncé par des partis politiques et certaines organisations de la société civile », révèle la MODELE Mali, un dispositif d’observation électorale mis en place par la Synergie 22, comprenant 43 organisations de la société civile malienne.

Selon la MODELE Mali, le lundi 22 août 2022 au CICB (Centre international de conférences de Bamako) a eu lieu le tirage au sort des représentants des partis politiques et des organisations de la société civile au Collège de l’AIGE. A ce stade du processus de sélection, 8 représentants des partis politiques et 6 représentants de la société civile ont été tirés au sort. Pour les représentants des partis politiques, il s’agit de : Oumou Dicko du Rassemblement Malien pour le Travail (RAMAT-PARTI RAHMA) ; Mme Dao Hawa Kanté de l’Alliance Malienne pour le Travail (AMAT) ; Mme Coumaré Nana Konaté de la Synergie des Initiatives pour la Renaissance Africaine (SIRA) ; Mme Léila Walet Ibrahim de la Convergence pour l’Emergence du Mali-Faso Jo Ton (CEM-FJT) ; Salomon Ongoïba de l’Alliance pour la Promotion et le Développement du Mali (APDM) ; Harouna Cissoko du Front Uni pour la Démocratie et le Changement (FUDEC) ; Youssouf Coulibaly de l’Initiative pour la Refondation du Mali (IRMA) ; Abdrahamane Bakhaga de la Force Citoyenne et Démocratique (FCD). Pour la société civile, il s’agit de : Djénébou Diakité de la FORSAT civile ; Mariam Dicko du Centre Malien pour le Dialogue Inter-parti et la Démocratie (CMDID) ; Mme Traoré Nane Sissako du Conseil national de la société civile (CNSC) ; Fily Moussa Kanté du RECOTRADE ; Sékou Coulibaly du Collectif des Régions Non Opérationnelles (CRNOP) ; Moussa Keïta de l’Ordre des Notaires.

A la fin du processus de sélection, la MODELE Mali précise que 4 représentants des partis politiques et 3 représentants de la société civile seront nommés par décret pris en Conseil des ministres.

A ce stade, la MODELE observe une égalité du genre au niveau du tirage au sort, dont le règlement prévoit une répartition à part égale. La MODELE constate que des partis politiques comme l’ADEMA-PASJ, le RPM, YELEMA et CODEM ont dénoncé ce mode de désignation et ont refusé de prendre part au processus de tirage au sort des représentants des partis politiques au Collège de l’AIGE. Le Collectif des Associations Musulmanes du Mali, présidé par Mohamed Kimbiri, a désapprouvé le processus de tirage au sort. Il s’est déclaré stupéfait que la liste du Haut Conseil Islamique du Mali ait été rejetée par la Commission du tirage au sort des membres du Collège de l’AIGE.

Après lecture du rapport général des travaux de la commission de suivi de la mise en place de l’AIGE, la MODELE-MALI dit avoir constaté qu’effectivement le Haut Conseil Islamique du Mali (HCIM) ne figure ni sur la liste des organisations dont les dossiers n’ont pas été retenus, ni sur la liste des 11 organisations admissibles au tirage au sort. Pourtant, la MODELE Mali révèle que le même rapport indique que le HCIM a bien répondu à l’invitation du MATD en déposant un dossier.

La MODELE-MALI rappelle à nouveau que le système de tirage au sort pour désigner les membres du Collège de l’AIGE ne respecte pas l’article 7 alinéa 4 qui dispose que ‘’ …Les membres représentant les partis politiques et la société civile sont désignés selon les modalités fixées par ces institutions ou organisations… ’’.

A cet effet, la MODELE Mali, dont Abdoulaye Guindo est le chef par intérim, recommande aux autorités de la transition de privilégier le consensus et le respect des textes dans le processus de désignation des représentants des partis politiques et de la société civile au Collège de l’AIGE.

Aguibou Sogodogo

