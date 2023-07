Dans le cadre de son engagement au profit du bien-être des populations maliennes, le président de la transition est attendu à Kayes, le dimanche 23 juillet 2023. Il devra relancer des secteurs économiques viables de la 1re région.

Après Mopti (2021), Koutiala (2022), Koulikoro (2022), Nioro (2022) et Ségou (2023), le président malien de la transition est attendu à Kayes, pour sa énième sortie à l’intérieur du pays. Demain dimanche, 23 juillet 2023, il procédera au lancement des travaux de bitumage de la route Kayes-Sandaré ainsi que de la pose de la première pierre du lycée public de Kayes. Il est également question de la relance du trafic ferroviaire. Le point commun de toutes ces activités est l’émergence économique de la 1re région administrative du Mali. Une région dont les populations dépendent grandement du trafic ferroviaire et du tronçon qui la relie à la capitale malienne, Bamako.

Ces travaux dans la 1re région sont une preuve palpable del’attachement du président de la transition, le colonel AssimiGoita, à ses engagements pris devant le peuple malien. Il a d’ailleurs l’habitude de dire que de la sécurité dépendent tous les autres secteurs de la vie d’une nation. C’est pourquoi depuis son arrivée au pouvoir, il a fait de la sécurité sa priorité numéro 1. Ce qui s’est traduit par plusieurs achats d’équipements militaires au profit des forces armées maliennes de défense et de sécurité. Cette montée en puissance de l’armée a été vite constatée par le retour de la sécurité et de la stabilité dans le pays.

La souveraineté dans le domaine sécuritaire doit être accompagnée par la souveraineté économique du pays, à travers notamment la pose des jalons de l’émergence économique du pays. C’est ce qui explique la relance du chemin de fer, de la Compagnie malienne des textiles (COMATEX) et de l’Usine malienne des produits pharmaceutiques (UMPP), de la pose de la 1re pierre du Centre national de robotique, de la réforme du secteur minier qui s’est traduit lors du récent remaniement ministériel par le détachement du ministère des Mines de celui de l’Énergie et de l’Eau.

Pour le bien-être des Maliens et le respect de la volonté du peuple malien, les autorités de la transition n’ont pas manqué à engager des réformes profondes de l’État, dont la valorisation des légitimités traditionnelles et coutumières, la souveraineté dans le domaine sécuritaire et diplomatique ainsi que l’élaboration d’une nouvelle Constitution, dont le « Oui »a emporté lors des résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle, qui a validé les provisoires de l’Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE), en vue d’asseoir les jalons du Mali Kura.

Cette visite du colonel Assimi Goita à Kayes est en droite ligne avec sa vision qui se décline en trois principes : le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et du choix des partenaires opérés par le Mali et la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Le respect de ces principes exige un véritable travail en vue de redonner à ce pays d’Afrique de l’Ouest sa souveraineté dans tous les secteurs. D’où la reprise timide des travaux de reconstruction des routes, qui désenclavent les zones reculées et assurent l’émergence économique de tout le pays. C’est dans cette dynamique également qu’il faut placer la visite annoncée du chef de l’État à St. Pétersbourg où il prendra part au sommet Russie-Afrique ainsi qu’au forum économique de la jeunesse.

Dans le cadre de l’assistance humanitaire, le président de la transition a beaucoup fait pour la 1re région du Mali, à travers ses œuvres sociales, déduites des 2\3 de son fonds de souveraineté. Plusieurs forages ont été installés, des tonnes de vivres distribuées et moult ambulances remises aux Centres de santé de référence (CSREF) de la région.

Cette visite à Kayes est, encore une fois de plus, la preuve que le président de la transition n’oublie aucun Malien, quel que soit la région où il habite. Il ne manque jamais d’occasion pour prouver qu’il est au service des Maliens.

Correspondance particulière

Commentaires via Facebook :