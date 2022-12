La direction générale du Fonds de Garantie pour le secteur privé (FGSP-SA) était face à la presse le mercredi 30 novembre. L’objectif est de donner une visibilité à la structure et partager la vision de ses responsables. C’était sous l’égide de son directeur général, Moustapha Adrien Sarr.

Le Fonds de Garantie pour le secteur privé (FGSP-SA) est une institution financière de garantie et de cautionnement bancaire agréée par les autorités monétaires en 2014 et constituée sous forme de société anonyme avec un conseil d’administration. Il a pour mission de faciliter l’accès du secteur privé au financement afin de contribuer à son développement, à la création d’emplois et de valeur ajoutée, grâce à des mécanismes incitatifs et de partage de risque contribuant à l’amélioration de la confiance entre les entreprises et les institutions de financement.

Avec un capital social de plus de cinq milliards Fcfa détenu par l’Etat, les banques, les assurances, le CNPM, l’INPS et autres, la vision de la direction générale du GSP-SA est d’être un catalyseur du financement du secteur privé au Mali et l’institution de référence en matière de gestion de mécanisme de garantie financière, a rappelé Hamidou Dicko, responsable du département partenariat et stratégie au FGSP-SA.

Le fonds dispose de deux produits qui constituent son cœur de métier. Il s’agit de la garantie de crédit bancaire et le cautionnement bancaire. La garantie bancaire se fait à travers une saisine de sa banque ou saisine directe du FGSP-SA pour obtenir une « une promesse de garantie ». Le cautionnement bancaire quant à lui se fait à travers une saisine directe du FGSP-SA, a-t-il expliqué.

De sa création à nos jours, le FGSP-SA a fait plusieurs réalisations. De 2015 au 30 septembre 2022, le FGSP-SA a garanti plus de 17 000 prêts en faveur du secteur privé pour un financement mobilisé de plus de 251 milliards de Fcfa. En cette année 2022, le FGSP-SA a accordé 8060 prêts pour un total financement de 140,7 milliards de Fcfa. De 2019 au 30 septembre 2022, le FGSP-SA a délivré plus de 290 cautions pour plus de 16,8 milliards Fcfa dont 49 cautions délivrées pour plus de 3,7 milliards de Fcfa (du 1er janvier au 30 septembre 2022).

A travers ses offres de garanties financières, le FGSP-SA propose une garantie complémentaire incitant la banque dans laquelle l’entreprise est domiciliée à satisfaire son besoin de financement, a expliqué son directeur général, Moustapha Adrien Sarr. Il propose des cautions aux entreprises adjudicataires d’un marché avec un délai de traitement rapide et à un coût compétitif. Le fonds vient en aide aux exploitants agricoles et aux entreprises privées évoluant dans tous les secteurs. Enfin, Moustapha Adrien Sarr a profité de l’occasion pour remercier le ministère de l’Economie et des Finances pour son appui constant dans le cadre du développement de son activité.

Abdrahamane SISSOKO

